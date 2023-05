Študenti izžvižgali medijskega mogotca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

David Zaslav, eden najbolje plačanih medijskih mogotcev, ki je v zadnjih treh letih prejel več kot četrt milijarde dolarjev plače, je bil častni govornik ob podelitvi diplom na Bostonski univerzi. Tam je nekoč tudi sam študiral pravo, univerza pa se je odločila, da mu letos za njegove dosežke podeli častni doktorat, in ga povabila, naj nagovori sveže diplomante.

Odkar je po združitvi studia Warner Bros. in televizijske mreže Discovery prevzel vodenje ene največjih medijskih hiš, je Zaslav zaslovel z brutalnim rezanjem stroškov, ki je vključevalo celo odpoved že posnetih filmov (Batgirl) ter brisanje zaključenih in uspešnih serij iz njihovega arhiva (Westworld). Med trenutno stavko scenaristov se je izkazal za neizprosnega pogajalca, saj v medijskih nastopih in govorih delničarjem ni hotel niti priznati njenega obstoja, kaj šele da bi pokazal pripravljenost na kompromis.

Kot se je izkazalo med govorom, imajo mnogi študenti povsem drugačne nazore in jasno podpirajo stavko scenaristov.

Poglejte:

K splošnemu vtisu ni pomagal niti Zaslavov nastop, saj je bil v sončnih očalih videti kot upokojeni mafijec, vsebinsko pa je še bolj brcnil v temo, ko je diplomantom, ki jih čakajo leta zastonjskih pripravništev in desetletja odplačevanja študijskega posojila, razlagal, kako je takoj po diplomi leta 1985 dobil dobro službo in stanovanje.

Temu je sledilo še več puhlic, a je moral stavke nenehno prekinjati zaradi žvižgov občinstva in vzklikov, naj plača scenariste. Govor mu je sicer uspelo dokončati, a ni dvoma, da je diplomante navdihnil povsem drugače, kot je želel.

