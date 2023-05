Stavka scenaristov ustavila hollywoodsko tovarno sanj

V Hollywoodu stavkajo scenaristi filmov in televizijskih serij, kar je že upočasnilo produkcijo nekaterih pogovornih oddaj, serij, filmov in "žajfnic", kmalu pa bi se lahko v celoti ustavila celotna tovarna sanj. To bi pomenilo, da bi brez dela ostalo 2,4 milijona ljudi, strošek nastale gospodarske škode pa bi se meril v milijardah dolarjev.

S torkom, prvim dnem stavke, so ustavili snemanje novih epizod pogovornih oddaj, med katerimi je pri nas najbolj priljubljena Ta teden nocoj z Johnom Oliverjem, saj se te odzivajo na aktualne dogodke in tako materiala ni mogoče pripraviti vnaprej. Hitro so sledile druge oddaje s kratkim produkcijskim rokom, denimo serija s skeči Saturday Night Live, pa tudi "žajfnice".

Nato se je ustavila produkcija nekaterih serij in filmov, ki še niso imeli dokončanih scenarijev, pri čemer med bolj odmevne sodita Netflixova serija Kobra Kai in superjunaški vampirski film Blade. Do zaključka stavke scenaristov se ti projekti ne morejo premakniti naprej. Nekoliko več sreče ima prihajajoči Superman, saj je njegov scenarist in režiser James Gunn tik pred stavko na Instagramu objavil fotografijo zaključenega scenarija ter napovedal začetek snemanja za prihodnje leto. No, ampak tudi to še ni gotovo.

Režiserji, igralci in sindikati se pridružujejo

Scenariste v boju za pravice podpirajo tudi njihovi stanovski kolegi, pri čemer je ta podpora za zdaj le moralna, a se lahko kaj kmalu zgodi, da se jim pridružijo s transparenti. Stavka scenaristov se je namreč začela, ko so propadla pogajanja za novo kolektivno pogodbo po poteku prejšnje.

Foto: Reuters

Tako igralci kot tudi režiserji se bodo začeli kmalu pogajati s filmskimi studii, saj jim pogodbe potečejo poleti. Med temi imajo režiserji sicer večja veljavo in prestiž, a igralci imajo neposredno moč, saj imajo v času morebitne stavke tudi prepoved promoviranja že posnetih filmov, serij in oddaj, kar bi imelo takojšnji učinek na uspeh poletnih hitov. In tudi moralo samih igralcev – si lahko predstavljate, kako bi trpel Tom Cruise, če ne bi mogel v stotih intervjujih povedati, kako težko je bilo posneti Misijo: Nemogoče in kaj je bilo potrebno, da je lahko izvedel vse kaskaderske podvige?

Prekarstvo, pretočniki, umetna inteligenca in seveda denar

Ključna točka spotike v pogajanjih je prilagoditev spremembam v medijski krajini, ki jih prejšnje pogodbe niso mogle pokrivati. Tako so na primer scenaristi doslej poleg honorarjev za samo pisanje prejemali tudi tantieme od televizijskih predvajanj filmov in serij, a ta vir zaslužka pojema sorazmerno z upadom vpliva televizije, medtem ko iz naslova pretočnih videotek (Netflix, HBO Max, Disney+ …) ne prejmejo prav veliko.

Studii, ki imajo v lasti tudi pretočne videoteke, temu seveda nasprotujejo. Prav tako nasprotujejo željam scenaristov po večji varnosti zaposlitve, ki so je bili vajeni pri televizijskem urniku produkcije serij, saj so te lahko zagotavljale bolj ali manj ekvivalent redne službe, česar pri krajših sezonah in nestanovitnih urnikih izdaj pretočnikov ni več. Dodatna in povsem sveža prepreka je upoštevanje vpliva umetne inteligence, kot je ChatGPT, na ustvarjanje scenarijev, kar je tema, ki je studii nočejo niti načeti. A glavna težava je seveda denar, scenaristi predlagajo kolektivno povišanje plač v obsegu več kot 400 milijonov dolarjev, studii so pripravljeni ponuditi dobrih 80.

Foto: Reuters

Kdo bo zmagal?

Stavka se je šele dobro začela in za zdaj nobena od strani ni pripravljena popustiti. Studii si skušajo s pritiskom na scenariste zagotoviti boljša pogajalska izhodišča z režiserji in igralci, scenaristi pa se zavedajo, da bi znatna odstopanja od zahtev za mnoge mlajše in manj uveljavljene kolege bržkone pomenila zaključek kariere, saj ne bi zaslužili dovolj za preživetje. Dvig življenjskih stroškov je namreč še posebej izrazit v krajih, kot so Los Angeles, New York in Vancouver, kjer nastaja večina produkcije in kjer posledično živijo scenaristi.

Če se bodo scenaristom pridružili režiserji in igralci, bodo studii seveda morali popustiti, a jih skrbi, da bi dvig stroškov dela imel negativen vpliv na vrednosti delnic. No, kot po drugi strani poudarjajo sindikati, imajo direktorji studiev nesramno visoke plače, pa to nikogar ne moti. David Zaslav, direktor Warner Discovery, korporacije, ki združuje studio Warner Bros., TV-mreže, kot sta CNN in Discovery, ter pretočno storitev HBO Max, je v zadnjih treh letih namreč zaslužil več kot 275 milijonov dolarjev.

Foto: Reuters

Kaj sledi?

Studii, TV-mreže in pretočniki pa vseeno imajo nekaj pogajalskega prostora. TV-program namreč ne bo prazen, saj ga bodo zapolnili s športom, resničnostnimi oddajami in v ZDA tudi s kombinacijo obojega, ki se imenuje wrestling. Hkrati bodo filme lahko še naprej snemali v tujini oziroma kupovali v tujini posnete filme, ki bi lahko uspeli na globalnem trgu, kot denimo korejski oskarjevec Parazit ali pa lanska indijska megauspešnica RRR. Še najmanj pa skrbi pretočne storitve, kot so Netflix, HBO Max in Disney+, saj imajo že zdaj toliko vsebin, ki jih njihovim naročnikom še ni uspelo pogledati, da ni strahu pred odpovedjo naročnin.

