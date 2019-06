Spremljali bomo peklenske prevoze vozil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Program Viasat Explore je namenjen radovednim gledalcem, ki jih zanima raziskovanje vsega novega in nenavadnega. Preverite, katere nove vsebine si boste na njem lahko ogledali julija.

Peklenski prevozi (Trucking Hell)

Premierno od ponedeljka, 1. julija, vsak delavnik ob 17.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Keshet TV

Ta dokumentarna serija razkriva zakulisje sveta vlečnih tovornjakarjev, ki so sposobni dvigniti in odvleči največje in najtežje stroje na naših cestah.

Spremljali bomo vzpone in padce mož in žena, ki se spopadajo s prevrnjenimi tovornjaki, obtičalimi kamioni, ponesrečenimi težkimi tovornimi vozili in okvarami vozil na cestah.

Ti posamezniki so pripravljeni skočiti v akcijo ob vsaki uri in vsakem vremenu, da bi obvarovali prevoznike in ohranili naše ceste odprte.

Ljubitelji brunaric (Log Cabin Fever)

Premierno od ponedeljka, 22. julija, vsak delavnik ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 13 x 60 min. │ Foto: Looking Glass

V drugi sezoni Ljubiteljev brunaric Charlie Norman z ekipo vrhunskih rokodelcev odpotuje daleč v hribe in doline Apalačev, da bi našel in rešil dolgo izgubljene brunarice in skednje.

Oboroženi z veliko lesarskega znanja – in nekaj malega gradbene sreče – bodo staro spremenili v novo, saj bodo te stoletja stare konstrukcije skrbno razstavili in obnovili. Za Charlieja Normana in ekipo njihovo poslanstvo ne predstavlja nič manj kot obnovo ameriških sanj.

Avstralska pravila

Vsako soboto v juliju, od 6. julija, ob 6.05. │ Foto: DCD Rights

Na programu Viasat Explore so za vas pripravili izjemne sobote v družbi vseh njihovih prijateljev iz dežele tam spodaj.

Zlatosledci se bodo podali na lov v divjino, lovci na jastoge bodo doživeli brodolom v Tasmaniji, Luke pa se bo v Queenslandu s svojo ekipo trudil rešiti, kar se rešiti da.

Namestite se v naslonjač, pripravite pokovko in uživajte!