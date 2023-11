Napoleon je epska zgodovinska drama o enem najslovitejših evropskih vojskovodij in vladarjev, ki prikaže veličastnost bitk in srž zgodovinskega časa, a žal pogrne tako pri predstavitvi junaka kot tudi političnega razvoja.

Zgodba spremlja Napoleona Bonaparta od položaja topniškega častnika do prevzema političnih vlog in cesarskega položaja ter se zaključi s serijo porazov, ki ga pripeljejo na izgnanstvo na otok Sv. Helena. Osrednje gibalo zgodbe je ljubezensko razmerje med Napoleonom in Joséphine, medtem ko so zgodovinski dogodki nanizani kot ozadje. Izjeme so ključne bitke, ki jih režiser Gladiatorja uspe posneti s polnim zanosom, a to žal ni dovolj, da film ne bi deloval razvlečeno in dolgočasno.

Oglejte si napovednik:

Živ, a prazen duh časa

Ridley Scott se je v svoji dolgi karieri že večkrat lotil zgodovinskih tematik. Poleg že omenjenega Gladiatorja si omembo zaslužijo še predlanski Poslednji dvoboj, Nebeško kraljestvo, Krištof Kolumb in seveda njegov prvenec Dvobojevalca, ki je postavljen v enako časovno obdobje kot Napoleon. Vsi ti filmi izstopajo po izredno živem in doživetem prikazu zgodovinskega vzdušja in duha časa, kar velja tudi za Napoleona. Žal se na tej točki primerjave zaključijo. Druge filme sta namreč gnala napeta zgodba in doživet razvoj likov, ki pri novem filmu umanjkajo.

Vanessa Kirby je osupljiva kot Joséphine, a je njen lik preveč v ozadju. Foto: Con Film

V primerjavi z režiserjevim prejšnjim filmom Hiša Gucci igralci v tem uporabljajo svoje naglase, kar je dobrodošlo, saj je vse tisto pretiravanje izpadlo izumetničeno. Za večjo avtentičnost bi koristilo, če bi film vsaj minimalno pokazal staranje glavnih junakov, saj je 49-letni Joaquin Phoenix v glavni vlogi ves čas videti enako, medtem ko jih je Napoleon v dogodkih iz začetka filma štel zgolj 24, ob zaključku pa 52.

Film to nadomesti z napisi, ki postavljajo prikazane dogodke na specifične lokacije in konkretne datume, kar je tudi sicer nujno za razumevanje sobesedila zgodbe, saj je težko slediti številnim površno predstavljenim in vpeljanim stranskim likom, ki naj bi osvetljevali zgodovinski kontekst.

Ena izmed podrobnosti, ki jo zgodovinarji očitajo filmu, je, da je bil Napoleon v resnici slab jezdec. Foto: Con Film

Odnos do zgodovine

Film je v mednarodnih medijih, predvsem francoskih, naletel na kritiko, da zgodovinska dejstva ukrivlja za potrebe zgodbe, na kar se je zmeraj srboriti Scott odzval, naj si raje najdejo kaj pametnega za početi, saj tudi sami niso bili tam. Glede na to, da je film umetnostna zvrst, pretirano uklanjanje zgodovini vsekakor ni nujno, a žal film ne ponudi dovolj zanimive zgodbe, da bi to dejansko upravičil, sploh ker so odstopanja minimalna oziroma nenavadna – Napoleon na primer ni zares obstreljeval piramid, bil je slab jezdec, ni videl obglavljenja Marie Antoniette ali v živo srečal vojvode Wellingtonskega.

Napoleon med zatiskanjem ušes ob topovskih salvah. Podoba je že postala "meme". Foto: Con Film

Še večja težava upodobitve zgodovine v tem filmu je odsotnost političnih spletk, ki je rezultat prej omenjenega velikega števila nedodelanih likov, ki se pojavijo za nekaj scen in nato poniknejo. Tako ga na začetku spremlja njegov brat, ki ga nenadoma ne vidimo več, vmes ustvarja zavezništva z nekaterimi politiki in se spre z drugimi, a jih pogosto ne srečamo več, tako da se v teh razmerjih ne gradi napetosti v širši zgodbi, za informacije o njihovem vplivu na zgodovino moramo seči po knjigah.

Čeprav nihče ne zagovarja ideje, da bi filmi morali nadomestiti zgodovinske učbenike, je Napoleon tako ključen lik za razvoj sodobne Evrope, da bi si zaslužil širšo razlago, kot jo dobimo v tem filmu. Nobeno presenečenje ni, da Francozi niso navdušeni nad to upodobitvijo, saj že zaradi zgodovinskih razlogov najbrž ne bi mogli "požegnati" filma britanskega ustvarjalca. Po drugi strani z odnosom tega filma do zgodovine ne moremo biti zadovoljni niti Slovenci, saj ključen dogodek v naši zgodovini, za katerega je bil zaslužen prav Napoleon, to je ustanovitev Ilirskih provinc, v filmu ni niti omenjen.

Zmagoslavna vrnitev iz izgnanstva na Elbi. Foto: Con Film

Seks je dolgočasen, če nisi zraven

Napoleona igra Joaquin Phoenix, ki si je z vlogo cesarja Komoda v Scottovem Gladiatorju prislužil prvo nominacijo za oskarja. Skozi kariero je Phoenix odigral širok spekter markantnih vlog in Napoleona bo vsekakor lahko uvrstil mednje, a žal je njegov lik predstavljen zgolj v tako grobih potezah, da tudi on ne pride zares do izraza. Podobno velja za Joséphine v podobi Vanesse Kirby, ki prav tako ustvari močno prezenco. Film je povsem osredotočen na njuno ljubezensko zgodbo, pri čemer po nepotrebnem ignorira širše politično okolje, ki sta ga nedvomno morala prekrmariti, da sta sploh lahko bila skupaj in se povzpela tako visoko.

Odsotnost spletk in intrige se zdi zamujena priložnost, sploh ker Scott, ki je v svoji preteklosti posnel nekaj romanc, to pot ne ujame prave iskre med njima. Morda je težava tudi v tem, da se odloči prikazati scene spolnosti, ki so najbrž natančne v zgodovinskem smislu, vendar so v kontekstu sodobnega filma videti smešno in nič kaj romantično. Pri tem ne gre pozabiti njegovega davnega komentarja, zakaj v njegovih filmih ni scen s spolnostjo: "Seks je dolgočasen, če nisi zraven. Jaz sem režiser igranih filmov, ne dokumentarnih." Očitno pri Napoleonu res ni želel biti dolgočasen, a te scene res ne učinkujejo, kot bi morale. In niso edine.

Srečanje z vojvodo Wellingtonskim, ki se ni zgodilo, a deluje filmično. Wellingtona upodobi Rupert Everett. Foto: Con Film

Ali je Napoleon vreden ogleda?

Ljubitelji zgodovinskega spektakla bodo v Napoleonu nedvomno našli veliko stvari, ki jim bodo všeč. Žal bodo tisti, ki bi pričakovali uravnoteženo epsko strukturo zgodbe in subtilen razvoj likov Gladiatorja, ostali zdolgočaseni. Končni rezultat tega dve uri in pol dolgega prikaza zgodovinskega velikana je namreč nizanje impresivnih podob, za katere je gledalcu vse bolj vseeno, saj je težko zgraditi odnos do junakov in dogajanja. Morda bodo nekatere od teh stvari izboljšane v režiserjevi štiriurni integralni različici, ki bo na voljo na Apple TV+ prihodnje leto, a to ne spremeni dejstva, da je ta film tukaj in zdaj dolgočasen.

Napoleon



Režija: Ridley Scott.

Igrajo: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim, Rupert Everett, Ludivine Sagnier.

Žanr: Zgodovinska drama.

Dolžina: 158 minut. Ridley Scott.Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim, Rupert Everett, Ludivine Sagnier.Zgodovinska drama.158 minut.

