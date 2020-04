"Smešno, da se najbogatejši in najvplivnejši moški končno ujame z robotko" #intervju

Vincent Cassel je eden od novih obrazov tretje sezone Westworlda, ki je svetovno premiero doživela ravno v obdobju pandemije, 16. marca. Poleg njega je svoje mesto med osrednjimi liki dobil tudi Aaron Paul, znanec iz uspešne serije Kriva pota.

In medtem ko Aaron igra obupanega malomeščana, ki se komaj prebija skozi življenje, je Vincentu pripadla vloga najbogatejšega in najvplivnejšega človeka na svetu, Engerraunda Seraca. V tej so ga ustvarjalci Lisa Joy, Jonathan Nolan in J. J. Abrams videli brez avdicije in ga poklicali k sodelovanju.

Napovednik tretje sezone Westworlda:

V novi sezoni igra tudi Aaron Paul, znanec iz uspešne serije Kriva pota. Foto: HBO

Ste bili oboževalec Westworlda, še preden ste se pridružili tretji sezoni?

Da. Gledal sem obe sezoni in ko so me poklicali, sem bil resnično vznemirjen, saj mi je bila serija zelo všeč. Zelo sem ponosen, da sem lahko del nje. Vedno se mi je zdela najboljša, kar jih trenutno predvajajo. Dobro je narejena in izjemno dobro sproducirana, res zelo kakovostna.

Koliko so vam izdali o novi sezoni?

Ko so me prvič poklicali, se je scenarij še vedno razvijal, a so mi povedali o mojem liku in kaj bo počel večino zgodbe. Potem sem o njem z vsako novo poslano epizodo odkrival vedno več, a nikoli zares ne veš. Vendar sem poznal njihove namere in da bo lik zelo zanimivo igrati.

Vaš lik se izjemno dobro prepleta z ženskimi liki v seriji in z njimi zelo dobro deluje.

Da, to je presenetilo tudi mene. Serija je o ženskah. Glavni liki, liki, ki vodijo serijo, so močne ženske, ki se borijo za svoje pravice, ki nočejo biti nadzorovane, hočejo pravico. So "hude".

Eden od ustvarjalcev Jonathan Nolan meni, da v Westworldu ni veliko upanja, vendar pa so ženski liki zelo pozitivni in polni upanja. Se strinjate?

To me je takoj zadelo, ženski vidik vse avanture. Enak občutek sem dobil o svojem razmerju z Maeve (igra jo Thandie Newton, op. p.), kar se mi je zdelo smešno, da se moški, ki je najpametnejši, najbogatejši in najvplivnejši, končno ujame z robotko. Ona je edina, s katero se ujema intelektualno.

Thandie Newton igra enega od osrednjih, najmočnejših likov, s katerim se bo Vincentov močno povezal. Foto: HBO

Francoski igralec v Westworldu upodablja najbogatejšega in najvplivnejšega človeka na svetu, Engerraunda Seraca. Foto: HBO

V sezoni tri vlada ideja "sistema". Kaj nam lahko razkrijete o tem stroju, ki nadzoruje ljudi in jim kroji življenja?

Ta stroj ima zmožnost vpogleda v prihodnost. Če veš, kaj se bo zgodilo, moraš le tu in tam spremeniti majhne stvari in zadeva se ne bo zgodila. To je vsa ideja, nadzirati vsako krizo, da se ta ne zgodi. Serac hoče končati revščino, trpljenje in neenakost, kar niti ni tako slaba ideja, če tako pomisliš, a če hočeš to vsiliti milijonom ljudi, ne da bi to vedeli, ni mogoče.

To je vaša prva TV-serija. Kako ste doživljali snemanje v primerjavi s snemanjem filma?

Zelo je bilo zanimivo in drugače. Opravka imaš z veliko več različnimi ljudmi, ne moreš se zanašati na samo eno osebo. Kar pomeni, da moraš prevzeti polno odgovornost za to, kar delaš, skrbeti moraš zase in za svoj lik, všeč mi je bilo. Gre za drugačno raven, traja veliko več časa, vpletenih je več ljudi, veliko je različnih lokacij. A meni je bilo všeč. Dalo mi je občutek svobode. Gre za skupinsko delo epskih razsežnosti, boljše kot marsikatere druge TV-serije, saj ima veliko različnih likov in različnih režiserjev.

Poleg tega je bilo tudi veliko različnih lokacij, kjer ste snemali?

Tako je, snemali smo v Španiji, ZDA in v Singapurju. Singapur je zelo majhen, dobro urejen in zelo čist. Ko ljudje poveličujejo Singapur, imajo prav, a tako majhno mesto je lahko tako urejeno in čisto.

To je bila zanj prva TV-serija. Foto: IMDb

Westworld soustvarjajo izvršni producenti Lisa Joy, Jonathan Nolan in J. J. Abrams. Velikopotezno dramo so si zamislili v futurističnem svetu Westworld, tehnološkem kraju, kjer so roboti podrejeni domišljiji obiskovalcev. Koncept pustolovskih filmov in napetih dram dvignejo na višjo raven, ko se skupina robotov osamosvoji in skrene s skrbno pripravljenih scenarijev svojih stvarnikov, kar prinese skrb vzbujajoče vzorce nesprejemljivega vedenja.

Serijo je navdihnil istoimenski film Westworld iz leta 1973 scenarista in režiserja Michaela Crichtona, ki govori o zabaviščnem tematskem parku, poseljenem z roboti in urejenim kot kulise kavbojskih filmov.

Nove epizode tretje sezone Westworlda so na sporedu vsak ponedeljek na HBO. Oboževalci si jih lahko ogledajo na HBO GO, kjer sta dostopni tudi pretekli sezoni.

