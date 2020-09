Skesana Ellen: Če sem kogarkoli razočarala, mi je zelo žal #video

Ameriška televizijska voditeljica Ellen DeGeneres je ob začetku nove sezone svoje pogovorne oddaje spregovorila o očitkih glede mobinga in neprimernega obnašanja, do katerih naj bi prišlo v zakulisju oddaje. 62-letna televizijska zvezdnica se je opravičila vsem prizadetim in priznala, da so se v zakulisju priljubljenega šova "zgodile stvari, ki se nikoli ne bi smele zgoditi".

"Te stvari jemljem zelo resno. Želim se opravičiti vsem, ki so bili zaradi tega prizadeti," je poudarila ameriška televizijska voditeljica Ellen DeGeneres. Po njenih besedah je interna preiskava vodila do sprememb pri oddaji, ki so bile "nujno potrebne". Po poročanju BBC so bili zaradi neprimernega vedenja avgusta odpuščeni trije vodilni producenti znane pogovorne oddaje.

Ellen: Če sem kogarkoli razočarala, mi je zelo žal

DeGeneresova je novo sezono svojega priljubljenega šova začela v komedijantskem slogu: "Če me gledate zato, ker me imate radi, sem vam hvaležna. Če me gledate zato, ker me nimate radi, pa ste dobrodošli." Nato je s stisnjenimi zobmi povedala, da je za njo "odlično, strašansko dobro poletje".

Today we’re starting a new chapter. pic.twitter.com/PvpZXnXLv5 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 21, 2020

Nato se je slavna voditeljica zresnila in se odzvala na očitke glede neprimernega vedenja in spolnega nadlegovanja, do katerega naj bi letos prišlo v zakulisju priljubljene oddaje: "Stvari, ki so se zgodile, se nikoli ne bi smele zgoditi. Če sem kogarkoli razočarala ali če sem prizadela njegova čustva, mi je zelo žal."

Šov Ellen DeGeneres je luč sveta ugledal leta 2003, oddaja pa je do zdaj osvojila več kot 60 televizijskih nagrad emmy. Foto: Reuters

Ob tem je kot glavni obraz oddaje prevzela odgovornost za vse negativne stvari, ki so se zgodile v zakulisju oddaje. "Naredili smo potrebne spremembe, danes bomo obrnili novo poglavje," je gledalcem povedala DeGeneresova in dodala, da je njen studijski didžej Twitch postal eden od izvršnih producentov šova.

"V resnici sem človek, ki ga vidite na televizijskem zaslonu"

Voditeljica se je nato dotaknila tudi kritik na svoj račun. "V resnici sem človek, ki ga vidite na televizijskem zaslonu, znam pa predstavljati tudi veliko drugih stvari. Včasih sem žalostna, včasih sem jezna, včasih se počutim tesnobno, včasih sem razdražena, včasih sem nepotrpežljiva, in s tem se resno soočam. Sem neke vrste "delo v teku"," je poudarila DeGeneresova in zatrdila, da si želi, da bi bilo vseh 270 njenih sodelavcev pri delu srečnih in ponosnih.

DeGeneresova se je zaradi prej omenjenih očitkov svojim sodelavcem v elektronskem sporočilu opravičila že julija, nato pa se jim je avgusta še enkrat opravičila prek videokonference. Predstavnik produkcijske hiše Warner Bros je avgusta potrdil, da pri novi sezoni šova ne bodo več sodelovali izvršni producenti Ed Glavin, Kevin Leman in Jonathan Norman.

In kako je Ellen prišla na slab glas? Več nekdanjih sodelavcev šova je nedavno za Buzzfeed News med drugim razkrilo, da so bili na delovnem mestu tarče rasizma oziroma da so bili odpuščeni, ker so si vzeli dopust zaradi smrti v družini. Šov Ellen DeGeneres je luč sveta ugledal leta 2003, oddaja pa je do zdaj osvojila več kot 60 televizijskih nagrad emmy.