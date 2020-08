Ben Gravolet iz Louisiane je v luči hudih obtožb, da je bila Ellen DeGeneres do zaposlenih v svoji oddaji zlobna, žaljiva in celo rasistična, z mediji delil še lastno zgodbo o zvezdniški voditeljici.

Vse skupaj se je dogajalo v 70. letih, preden je bila Ellen svetovno poznano ime. Takrat je delala v zaposlitveni agenciji Gravoletove mame, kjer se je on kot 11-letni fantek veliko zadrževal. Že takrat naj bi pokazala, da ni najbolj prijazna, se spominja danes 52-letni Gravolet.

"V mamini pisarni sem skušal pisati domačo nalogo, ko se je verbalno spravljala name, na mojo težo in mi govorila, da sem neumen. Kritizirala je tudi moja oblačila," je razkril medijem in dodal, da se je bal obiskati mamo vsakič, ko je vedel, da bo tam tudi Ellen. Še posebej pa si je zapomnil, da se je norčevala iz njegovega risanja, ko mu je dejala: "Verjetno bi bilo to videti lepo, če bi znal risati."

"Najbolj zlobna oseba, kar sem jih srečal v življenju"

Ravno zato ni mogel razumeti, zakaj so ljudje med njenim vzponom v svetu zabave govorili, da je krasna in prijazna. "Mislim sem si, da mora biti odlična igralka, saj je bila zame najbolj zlobna oseba, kar sem jih srečal v življenju. Komu godi, da otroku povzroča psihično bolečino?" se sprašuje danes.

Tudi njegova mama Tana Robinson se Ellen spominja kot "izjemno nesramne", čeprav takrat ni vedela, kako se obnaša do njenega sina. "Če bi to vedela, bi jo odpustila, še prej pa bi jo mahnila. Samo grozna oseba je takšna do 11-letnika."

Priznala je, da je izgubila stik z osebjem

Prve zgodbe o zlobni Ellen so se začele širiti lani, marca in aprila letos pa se je na Twitterju zvrstilo še več negativnih izkušenj s slavno voditeljico. Vse skupaj se je še poslabšalo, ko je spletni medij BuzzFeed News pred kratkim objavil daljši članek o "toksičnem delovnem okolju" v oddaji Ellen DeGeneres, v katerem je anonimno spregovorilo enajst zaposlenih.

62-letna voditeljica tega nekaj časa ni hotela komentirati, a je pred kratkim sporočila, da ji je žal in da namerava popraviti napake. Priznala je tudi, da je med rastjo oddaje izgubila stik z osebjem in se zanašala na druge, da bodo skrbeli za dobre odnose, vendar se to ni zgodilo.

