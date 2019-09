Si lahko Jennifer Lopez kot striptizeta prisluži oskarja? #video

Pevka in igralka je z vlogo v svojem novem filmu tako navdušila kritike, da ji pripisujejo popolnoma realne možnosti za oskarjevsko nominacijo in celo končno zmago.

Doslej je Jennifer Lopez s svojim novim filmom Prevarantke na Wall Streetu (Hustlers) vzbujala pozornost z izjavami, da se je na snemanje pripravljala z napornimi treningi plesa ob drogu.

Upodobila je namreč striptizeto Ramono, ki se skupaj s kolegicami (eno od njih je upodobila raperka Cardi B, sicer nekdanja striptizeta) odloči ogoljufati svoje stranke - poslovneže z Wall Streeta.

Foto: IMDb

Po premieri filma na filmskem festivalu v Torontu (TIFF) pretekli konec tedna pa so tako občinstvo kot kritiki prepričani, da je 50-letnica odigrala svojo najboljšo vlogo do zdaj in da bo zagotovo nominirana za oskarja. Ob oskarju za glavno žensko vlogo, ki ga privoščijo Jennifer Lopez, so mnogi prepričani, da si zlati kipec zasluži tudi režiserka Lorene Scafaria.

Učna ura plesa ob drogu z Jennifer Lopez:

Prevarantke na Wall Streetu v slovenske kinematografe prihajajo 12. septembra.