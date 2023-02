Schwarzenegger prvič v seriji: Vrnil sem se, bejbi

Avstrijski silak, igralec in nekdanji kalifornijski guverner se je pridružil vročici serij in v prvi nastopil tudi sam. Zdaj so razkrili prvi napovednik zanjo.

Netflix je objavil prvi napovednik za serijo Fubar, v kateri se v akcijske čevlje vrača Arnold Schwarzenegger. "Ljudje me ves čas sprašujejo, kdaj bom nastopil še v kakšni akcijski komediji, kot je bil film Resnične laži," je v sporočilu za javnost izjavil 75-letni Schwarzenegger, "no, zdaj se je to zgodilo. S serijo Fubar vas bomo premikastili in nasmejali, in to ne le za dve uri, temveč s celotno sezono."

Schwarzenegger je do zdaj nastopil le v filmih, Fubar je njegov prvi izlet v serije. Zgodba se vrti okoli očeta in hčerke, ki odkrijeta, da sta oba agenta Cie pod krinko in da je do tedaj njun odnos temeljil na laži. Prva sezona ima osem epizod, na Netflixu jo bodo začeli predvajati 25. maja.

Oglejte si še: