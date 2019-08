S čednim jogijem do dobrega počutja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po letih izobraževanja v zdravilskih tehnikah vzhodnih tradicij se je Yogi Cameron vrnil v ZDA, da bi pomagal ljudem. Umirjen in sočuten kot je, jih s pomočjo ajurvede, joge in meditacije motivira in usmerja na pot dobrega počutja ter spodbuja njihovo samozavest.

Ajurveda je komplementarna veda oziroma sistem tradicionalne medicine, ki izvira iz Indije in človeka obravnava celostno, ga vodi k načinu življenja v harmoniji z naravo ter mu pomaga pri vsakodnevnem premagovanju stresa. Pokriva vse vidike zdravja, saj spodbuja telesno, umsko, čustveno in duhovno dobro počutje. Poudarek temelji na temeljih, kako naše misli, prehrana in način življenja vplivajo na naše fizično stanje.

Simpatičnega Yogija lahko spremljate v resničnostnem šovu Čudodelec jogi Cameron na programu Dr. Fit. Ta se v vsaki epizodi spoprijema z novim izzivom. In na koncu v poduk vsem: "Pomembno je živeti, ne le preživeti!"

Oddaja Čudodelec jogi Cameron je na sporedu v ponedeljek, sredo in petek ob 19.15 na programu Dr. Fit, ki se na televiziji Telekoma Slovenije nahaja na programskih mestih 311 in 312 (HD).

