Režiser Nolan: Oppenheimer opozorilo svetu glede umetne inteligence

Nolanov film izpostavi dilemo, s katero so se spopadali znanstveniki, ki so sodelovali pri projektu Manhattan. To je bilo kodno ime projekta za razvoj atomskih bomb, ki so ju kasneje odvrgli na japonski mesti Hirošima in Nagasaki.

V Sloveniji je okviru Filma pod zvezdami na Ljubljanskem gradu nocoj na sporedu premiera filma Oppenheimer, ki pa je že razprodana. Prva projekcija v Kinodvoru bo na sporedu čez teden dni.

V Veliki Britaniji rojeni filmski ustvarjalec Nolan, ki se podpisuje pod filme, kot so Memento, Dunkirk in trilogija o Batmanu, pravi, da veliko tesnobe, ki jo sproža tehnologija, "v naši domišljiji izvira pri (Robertu) Oppenheimerju", fiziku, ki je med drugo svetovno vojno pomagal pri razvoju jedrskega orožja.

Kar sta naredila on in njegova ekipa v laboratoriju Los Alamos v Združenih državah Amerike, je bil "poslednji izraz znanosti /.../, kar je pozitivna stvar s končnimi negativnimi posledicami", je dodal Nolan.

"Raziskovalci umetne inteligence označujejo sedanji trenutek za 'Oppenheimerjev trenutek'"

V današnjem času podobno kot takrat osupljiv napredek umetne inteligence vzbuja podobne strahove glede nevarnosti tehnologije in morebitnih posledic, ki jih ne bi bilo mogoče nadzorovati.

Nekatere skrbi, da bi umetna inteligenca lahko ušla njenim ustvarjalcem izpod nadzora in ogrozila človeštvo, podobno, kot so se znanstveniki in drugi pred osmimi desetletji vznemirjali zaradi začetka atomske dobe.

"To je bil trenutek v zgodovini. Tudi ta je," je za AFP menil igralec Cillian Murphy, ki igra ameriškega znanstvenika.

"Raziskovalci umetne inteligence označujejo sedanji trenutek za 'Oppenheimerjev trenutek'," je dodal režiser Nolan in se pri tem navezal na prve jedrske poskuse, ki so vzbujali bojazen, da bi jedrska cepitev povzročila nenadzorovano verižno reakcijo, ki bi uničila celoten planet.

"Preživeli so prvo svetovno vojno in poskušali končati drugo svetovno vojno," je povedal režiser. In mnogi bi rekli, da "je bila z obstojem tega orožja dejansko dosežena določena stabilnost v svetu. Osebno me to ne pomiri, kar le dokazuje, da na dano dilemo ni preprostih odgovorov," je dodal.

Bitko med dvema filmoma poletja poimenovali Barbenheimer

Igralec Matt Damon, ki v filmu igra generala Leslieja Grovesa, vodjo projekta Manhattan, je menil, da je zadnje leto pokazalo, da je nevarnost jedrske katastrofe še vedno velika.

"Kako sem pozabil na to? Kot da se je hladna vojna končala in so se moji možgani poigrali in rekli: 'V redu, ne ukvarjajmo se s tem, ni več skrbi.' Kar je absurdno," je še povedal 52-leti igralec in dodal, da je takoj, ko je Rusija napadla Ukrajino, tema "nenadoma čez noč postala najpomembnejša stvar, o kateri moramo vsi znova razmišljati".

Tako film Oppenheimer kot Barbie v kinematografe prihajata istočasno, kar so številni že označili za največjo bitko hollywoodskih poletnih filmskih uspešnic. Mediji so jo poimenovali Barbenheimer.

