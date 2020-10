Razvpiti serijski morilec Dexter se vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dexter se vrača! Foto: IMDb

Televizijska mreža Showtime je sporočila, da bo v začetku prihodnjega leta začela znova snemati nekoč nadvse priljubljeno serijo Dexter, ki je spremljala življenje Dexterja Morgana. Ta je bil podnevi strokovnjak za krvne vzorce pri miamijskem oddelku za umore, ponoči pa serijski morilec, pri čemer se je loteval le kriminalcev, ki so si to 'zaslužili' oziroma ki so ubežali roki pravice.

Serijo so predvajali od leta 2006 do leta 2013, pri čemer je zadnji del zadnje, osme sezone, ki je mnoge oboževalce pustil razočarane, dopuščal možnost nadaljevanja nekega dne. Tako se bo zdaj v desetih delih dolgi mini seriji dogajanje razpletalo naprej, morda bo nadaljevanka na male zaslone prišla že jeseni prihodnje leto.

Michael C. Hall je za vlogo Dexterja prejel več uglednih filmskih nagrad. Foto: Reuters

"Dexter je zares neverjetna serija, tako za milijone oboževalcev kot za mrežo Showtime, ki je pred mnogimi leti zaslovela prav zaradi te nadaljevanke. Ta neverjetni lik bi oživili samo v primeru, da bi lahko našli neko kreativno smer, ki bi lahko parirala zares neverjetni originalni zgodbi," je pojasnil eden od direktorjev razvedrilnega programa pri omenjeni televizijski mreži Gary Levine in dodal, da so se ustvarjalci zares izkazali in da komaj čaka, da nadaljevanje ugleda luč sveta.

V glavni vlogi se bo tako vrnil Michael C. Hall, ki je za upodabljanje lika Dexterja prejel več nagrad, med drugim tudi zlati globus leta 2010. Pri novi mini seriji bo sodeloval tudi izvršni producent Clyde Phillips, ki se je podpisal že pod prvih osem sezon Dexterja, poroča CNN.