Zaradi rasističnega izpada Roseanne odpovedali njeno komično serijo

Ameriška televizija ABC je zaradi jutranjega rasističnega izpada igralke Roseanne Barr odpovedala oživitev njene komične serije z naslovom Roseanne, ki je bila popularna konec 80. in v 90. letih prejšnjega stoletja. Igralka je nekdanjo svetovalko predsednika ZDA označila za križanca med Muslimansko bratovščino in Planetom opic.

Rosseane Barr je zjutraj objavila nekaj tvitov, pred katerimi je tudi predsednik ZDA Donald Trump lahko vzor umirjenosti. Nekdanjo demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton je označila za vrč poln gnoja, žalila je tudi druge, najbolj pa nekdanjo svetovalko predsednika ZDA Baracka Obame, temnopolto Valerie Jarrett.

Ni jasno zakaj, ampak opredelila jo je za križanca med Muslimansko bratovščino in Planetom opic. Kasneje je našla nekaj ravnotežja in se je s tvitom opravičila Jarrettovi ter vsem Američanom. Sprva je poskušala kritike odpraviti z izgovorom, da se je le šalila. To sicer ni prvi podoben izpad, saj je že leta 2013 Obamovo svetovalko, prav tako temnopolto Susan Rice, označila za "moškega z velikimi opičjimi jajci".

Že pred odločitvijo ena od producentk napovedala odhod

Novica o oživitvi serije Roseanne je sicer nemudoma povzročila razburjenje in poglobila delitve med Američani, saj Barrova ne skriva svoje naklonjenosti do Trumpa. Njegovi podporniki so bili navdušeni, vsi ostali Američani pa malce manj. Pred odločitvijo vodstva televizije ABC o odpovedi serije je ena od producentk temnopolta komičarka Wanda Sykes naznanila, da nje več pri tem ne bodo videli.

Barrova je na njeno žalost izstrelila rasistično žalitev ravno na dan, ko je bil problem rasizma v ospredju medijev zaradi akcije kavarne Starbucks, ki je po ZDA zaprla 8000 lokalov zaradi izobraževanja osebja proti rasizmu.