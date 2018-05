Trumpova vlada nadaljuje trgovinske spore s Kitajsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teden dni potem, ko je minister za finance ZDA Steven Mnuchin dejal, da je trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko na čakanju, je Bela hiša danes po poročanju medija Politico in drugih pravzaprav sporočila, da se ta vojna nadaljuje. Ta teden gre sicer v Peking minister za trgovino Wilbur Ross.

Trumpova vlada je sedem mesecev preiskovala Kitajsko zaradi kršitev zaščite intelektualne lastnine in marca ugotovila, da se to res dogaja, ker Kitajska sili tuja podjetja, da v zameno za poslovanje na kitajskem trgu predajo pomembne podatke in informacije.

Trump je nato napovedal carine na kitajski uvoz vreden 50 milijard na leto, ki zadeva avtomobile, gospodinjske aparate, elektroniko, ne pa tudi telefonov in oblačil. Dokončen seznam naj bi bil objavljen v kratkem.

Kitajska je nemudoma napovedala povračilne ukrepe in uvedbo carin za prav tako 50 milijard dolarjev ameriškega uvoza kmetijskih pridelkov, kemikalij in še česa. Dokončen seznam naj bi bil objavljen do 15. junija.

Trumpova vlada je prav tako napovedala omejitev izvoza pomembne tehnologije na Kitajsko. Za kaj gre, naj bi bilo znano do 30. junija, obenem pa se nadaljuje ameriška tožba na WTO zaradi kršenja pravic intelektualne lastnine.

Pomagal naj bi podjetju, ki je kršilo sankcije proti Iranu in Severni Koreji

Sredi maja so se potem začela pogajanja o trgovini in Mnuchin je pretekli teden dejal, da je trgovinska vojna na čakanju. Trump je vmes popolnoma presenetil vse z izjavo, da namerava kitajskemu tehnološkemu podjetju ZTE, ki je kršilo sankcije proti Iranu in Severni Koreji, pomagati pri ohranitvi delovnih mest.

Ameriški mediji pa zadnje dni intenzivno poročajo o tem, da je Trumpova hčerka Ivanka od Kitajske dobila 13 dovoljenj za prodajo in zaščito njenih znamk na Kitajskem. Kitajska naj bi doslej že načeloma tudi pristala v povečanje uvoza kmetijskih pridelkov iz ZDA in energije za zmanjšanje velikega zunanjetrgovinskega presežka.