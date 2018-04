Razkrivamo pompozni oder, ki bo nekoga izstrelil med zvezde

Medtem ko so na avdicijskih oddajah peli brez spremljave glasbe ali, kot radi rečemo, "na suho" pred le tričlansko žirijo – ta se je zato iz oddaje v oddajo malce menjala – bo odslej vse drugače.

Slave željni pevci in pevke bodo zdaj poskušali prepričati, da so iz tistega pravega testa za podpis trajne diskografske pogodbe z založbo Dallas Records in za nagrado 10 tisoč evrov, z nastopom na velikem odru. Tokrat bodo izbrano pesem zapeli ob spremljavi glasbe, pred vsemi petimi žiranti in pred občinstvom. In glede na to, da je oder res ogromen in pompozen, bodo morali z zares pravo odrsko prezenco poskrbeti, da jih njegov blišč ne pogoltne in zasenči.

Kdo je v prvi osmerici kandidatov, ki se bodo predstavili petčlanski žiriji? Je v njej tudi vaš favorit? Preverite TUKAJ!

Kako se bodo odrezali in kateri štirje se bodo uvrstili naprej v četrtfinale, pa preverite nocoj ob 21.15, ko bo na Planet TV na sporedu prva studijska oddaja šova Nova zvezda Slovenije!



Za tem pa si oglejte še komentatorsko oddajo Zvezda magazin z Jasno Kuljaj, Katayo in Oriano Girotto.

Nocoj bo poskušalo strogo žirijo prepričati osem od 24 tekmovalcev,izbranih na avdicijah. Foto: Planet TV