Razkrivamo 8 nastopajočih, ki bodo prvi zapeli na velikem odru #video

Nova zvezda Slovenije

Že v soboto, 21. aprila, se bo prvih osem pevcev in pevk preizkusilo na največjem odru slovenskih televizij! Poglejte, katere kandidate bomo videli in kako so se odrezali na avdiciji ...

Lara Mijatović je simpatična 13-letnica iz Italije, ki jo je na avdicijo Nove zvezde Slovenije prijavila babica. Žiranti so ji položili na srce, naj se do nastopa na velikem odru nauči kakšne slovenske besede. Njen nastop je sicer v solze spravil tako žirijo kot njo, a to so bile solze sreče.

Blaž Zanjković dokazuje, da nikoli ni prepozno. Sedemdesetletnik je prepričal ne le s svojim vokalom, ki je vse v dvorani osupnil, ampak tudi s svojo dobrosrčnostjo. "Vesel sem, da so žiranti prepoznali mojo strast do glasbe," je po nastopu povedal Blaž, ki so ga na avdiciji spremljali vnučki, s katerimi je zaigral na orglice.

Kaja Rušnov je 16-letnica iz Metlike, ki prepeva že od malih nog, skupaj z bratom pa igra tudi v tamburaški zasedbi. "Učim se solo petja, obiskujem koncerte, rada pa bi videla tudi koncert 2Cellos," nam je svojo željo zaupala Kaja. Nuška Drašček ji je sicer na avdiciji pomagala najti nežnejši glas, saj je Kaja pela s preveliko močjo. Kako se bo odrezala na velikem odru?

Anamarija Klaužar je stara 23 let, priložnost za nastop na velikem odru pa se ji je ponudila po tem, ko je mislila, da je že splavala po vodi: Tomaž Mihelič ji je namreč najprej rekel ne, a ker mu misel nanjo ni dala miru, jo je poklical nazaj in jo presenetil z novo odločitvijo.

Urban Vidmar se je v šov prijavil, ker potrebuje odskočno desko. "Ne želim vse življenje igrati v sobi in pisati pesmi, ki jih nihče ne sliši," je povedal 23-letnik, ki je s svojim glasom prepričal tudi najstrožje člane žirije.

Luka Markus Štajer se je izobraževal v Londonu in kot prvi Slovenec končal šolanje v smeri muzikala. Nataliji Verboten je s svojim avdicijskim nastopom kar malce orosil oko, se bo podobno zgodilo tudi na velikem odru?

Tatjana Mihelj ima za seboj že veliko izkušenj in je dolga leta pela na križarki, pri 44 letih pa se je odločila, da je pravi čas, da zasije tudi na velikem odru Nove zvezde Slovenije, kjer jo bo podpirala njena punca.

Viviana Kukar pravi, da ima rada množico pred sabo in je rada v središču pozornosti, zato se ne boji niti velikega odra. Žiranti so ji vseeno svetovali, naj vzpostavi stik tudi z njimi, ne le s kamero.

Že v soboto, 21. aprila, ob 21.15 na Planet TV preverite prvo studijsko oddajo Novo zvezdo Slovenije, kjer se bo prvih osem kandidatov preizkusilo na velikem odru in pred občinstvom v živo ter seveda pred žirijo! Na njihovi poti do zvezd jih bo bodril tako Klemen Bunderla, v zaodrju pa Tadej Bricelj.