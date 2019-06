Preživite vroče poletje ob dobrih filmih

Obiščite videoteko DKino na televiziji Telekoma Slovenije in se poglobite v izbor tridesetih bolj ali manj lahkotnih filmov, ki dišijo po morju, poletju in dopustu. Z njimi si boste lahko v vsakem vremenu pričarali popolno filmsko poletje, iz njih pa boste lahko črpali tudi ideje za prihodnje počitniške avanture.

Vsi filmi vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5), zbrani v začasni kategoriji Poletni oddih, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin videoteke DKino.

Aquaman (2018)

Dih jemajoča akcijska domišljijska pustolovščina o izvoru Aquamana z Jasonom Momoo v vlogi naslovnega junaka, ki poskuša preprečiti vojno med kopenskim in podvodnim svetom ter zasesti prestol Atlantide.

Mamma Mia! Spet začenja se (Mamma Mia! Here We Go Again, 2018)

V težko pričakovanem nadaljevanju uspešnice iz leta 2008 ob glasbi skupine Abba spoznamo, kako so se med glavnimi liki spletle prijateljske in ljubezenske vezi. Te so znova odigrali člani igralske zasedbe izvirnika, v nadaljevanju pa so se jim pridružili še nekateri novi zvezdniški obrazi.

Morska deklica (The Mermaid, 2016)

Morska deklica Shan dobi nalogo, da ubije poslovnega mogotca in plejboja Xuana, ki z nakupom obalne enklave nevede ogrozi ekosistem zadnjih živečih morskih deklic. Toda Shan se v sovražnika nepričakovano zaljubi … Domišljijska romantična komedija Stephena Chowa je šesti najdonosnejši film na Kitajskem.

Že dolgo nazaj (The Way Way Back, 2013)

Štirinajstletnik se z mamo, njenim arogantnim fantom in njegovo narcisoidno hčerko odpravi na počitnice in po spletu okoliščin dobi počitniško delo v vodnem parku. Tam kmalu najde prijatelje in se zagleda v privlačno sosedovo punco. V filmu igrajo Steve Carell, Toni Collette, Allison Janney, Sam Rockwell in Maya Rudolph.

Nore počitnice: Nova generacija (Vacation, 2015)

V najnovejši izdaji priljubljene komične franšize, ki nas spremlja že več kot tri desetletja, Rusty Griswold (Ed Helms) ženo Debbie (Christina Applegate) in sinova preseneti z izletom prek ZDA v "najbolj priljubljeni družinski zabaviščni park" Walley World. Le kaj bi lahko šlo narobe?

Abeceda seksa (The To Do List, 2013)

Aubrey Plaza igra v tej komediji najstnico, ki si pred odhodom na fakulteto želi pridobiti spolne izkušnje s fanti, zato sestavi seznam doživetij, ki jih dotlej ni izkusila, kar jo privede v zabavne katastrofe in kaotična ponižanja.

Angleška pita (The Inbetweeners, 2011)

Britanska najstniška komedija o štirih mladeničih, ki se po končani srednji šoli odpravijo na Kreto, kjer si obetajo obilico zabave in seksa. Da bi zbrali dovolj poguma, posežejo po alkoholu, kar je uvod v zelo zabavne, občasno boleče in predvsem nepozabne grške počitnice.

Pozabi Saro (Forgetting Sarah Marshall, 2008)

Ne preveč uspešnemu glasbeniku Petru (Jason Segel) se življenje postavi na glavo, ko ga dekle (Kristen Bell) zapusti zaradi priljubljenega rock zvezdnika (Russell Brand). Da bi zacelil čustvene rane, se odloči preživeti počitnice na Havajih. Kako daleč bo šel, da bo pozabil nekdanjo ljubezen?

Pred polnočjo (Before Midnight, 2013)

Ethan Hawke in Julie Delpy v tretjem poglavju ene največjih ljubezenskih zgodb ameriškega neodvisnega filma. Tokrat se Jesseju in Céline pridružimo na počitnicah v Grčiji. Še vedno filozofirata, se prepirata in drug drugega spravljata v smeh – a od njunega zadnjega srečanja se je kljub vsemu marsikaj spremenilo …

Polnočno sonce (Midnight Sun, 2018)

Srce parajoča ljubezenska zgodba o vroči poletni romanci med fantom – tega igra Patrick Schwarzenegger, sin bolj slavnega Arnolda Schwarzeneggerja – in dekletom (Bella Thorne), ki se zaradi redke prirojene bolezni ne sme izpostavljati soncu.

Ljubezen je vse, kar potrebuješ (Love Is All You Need, 2012)

Romantična komedija slovite danske režiserke Susanne Bier (Boljši svet) o prevarani danski frizerki (Kim Bodnia) in ovdovelem angleškem poslovnežu (Pierce Brosnan), ki se zbližata na poroki svojih otrok, čeprav na prvi pogled nimata ničesar skupnega.

Mirni zaliv (Ma Loute, 2016)

Poletje leta 1910. Policijska inšpektorja raziskujeta skrivnostna izginotja turistov, ki vznemirjajo majhno ribiško skupnost na severni obali Francije. Kmalu se znajdeta sredi strastne ljubezenske zgodbe med najstarejšim sinom čudaške družine lokalnih ribičev in dekletom iz dekadentne buržujske družine.

Človek delfin (Dolphin Man, 2017)

Dokumentarec o življenju in zapuščini Jacquesa Mayola, pionirja prostega potapljanja in prvega potapljač, ki se je z enim samim vdihom spustil sto metrov globoko. Ta športnik, filozof in pustolovec je med drugim navdihnil kulten Bessonov film Velika modrina.

Plavaj po moško (Sink or Swim, 2018)

Francoska komedija o skupini štiridesetletnikov, ki se v krizi srednjih let in iskanju smisla življenja odločijo ustanoviti prvi klub sinhronega plavanja za moške. Čeprav naletijo na posmeh, se z vaditeljico in nekdanjo prvakinjo spustijo v neverjetno pustolovščino.

Nemirna obala (A Bigger Splash, 2015)

Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Dakota Johnson in Matthias Schoenaerts v čutnem, z erotiko in rokenrolom prepojenem psihološkem trilerju Luce Guadagnina o štirih ljudeh, ki na razbeljenem otoku sredi Sredozemskega morja odprejo Pandorino skrinjico spominov, strasti in ljubosumja.

Francoski kifeljc v Miamiju (Belleville Cop, 2018)

Zvezdnik francoske uspešnice Prijatelja Omar Sy v komediji o policistu iz pariške četrti Belleville, ki odpotuje v Miami, da bi se maščeval prekupčevalcem mamil, ki so umorili njegovega prijatelja iz otroštva, pri čemer združi moči z ameriškim policistom (Luis Guzman).

Vsi na jug (Babysitting 2/All Gone South, 2015)

Odbita francoska komedija o skupini prijateljev, ki se odpravijo na nepozabne počitnice v osrčje amazonskega pragozda, kjer se mora spoprijeti z nepoznanim in nevarnim okoljem, divjimi zvermi ter predvsem z lastnimi neumnostmi.

Jej, moli, ljubi (Eat Pray Love, 2010)

Liz Gilbert (Julia Roberts) je imela vse, kar si želi sodobna ženska: moža, hišo in uspešno kariero. Po boleči ločitvi in osebni krizi se odloči spremeniti svoje življenje in odpotovati okoli sveta. V treh deželah – Italiji, Indiji in na Baliju – bo spoznavala kulinarične užitke, raziskovala moč molitve in iskala notranji mir.

Umiri vodo (Futatsume no mado/Still the Water, 2014)

16-letni Kaito na južnem japonskem otoku med tradicionalnimi plesi v času polne lune odkrije truplo, ki plava na morski gladini. Njegovo dekle Kyoto mu bo pomagalo razumeti skrivnostno odkritje. Romantičen film cenjene japonske režiserke Naomi Kawase je bil nominiran za zlato palmo.

Pot v raj (2014)

Prijetna romantično-komična drami Blaža Završnika o dekletu in fantu (Ajda Smrekar in Klemen Janežič), ki se zbližata na jadranju v Dalmacijo. Pot v raj je na 17. Festivalu slovenskega filma prejel nagrado občinstva, Smrekarjeva pa je bila razglašena za Stopovo igralko leta.

Obalna straža (Baywatch, 2017)

Legendarni kalifornijski reševalec iz vode Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) ni zadovoljen, ko se njegovemu moštvu pridruži samovšečni olimpijski plavalec (Zac Efron). Vendar morata združiti moči, ko ekipa obalne straže naleti na zločinsko zaroto. Film je akcijsko-komična priredba priljubljene istoimenske serije.

Pariz lahko počaka (Paris Can Wait, 2016)

Scenaristični in režijski prvenec Eleanor Coppola prinaša zgodbo o Anni (Diane Lane), predani ženi hollywoodskega producenta (Alec Baldwin)), ki se na poti od Cannesa do Pariza znajde v družbi očarljivega Francoza (Arnaud Viard), ta pa v njej vnovič zbudi samozavedanje in veselje do življenja.

Ameriška ljubica (American Honey, 2016)

Surovo in neolepšano, a hkrati lirično in upanja polno popotovanje po robovih ameriške družbe spremlja osemnajstletnico, ki pobegne od doma in v družbi skupine mladih odkriva svet ljubezni, upanja ter svobode. Film je britanski režiserki Andrei Arnold (Akvarij, Viharni vrh) prinesel že tretjo nagrado žirije v Cannesu.

Blondinki v džungli (Snatched, 2017)

Akcijska komedija o mami in hčeri (Goldie Hawn in Amy Schumer), ki se odpravita na počitnice v Južno Ameriko, kjer ju ugrabijo člani kriminalnega podzemlja. Dve povsem različni ženski sta prisiljeni najti skupni jezik, medtem ko se poskušata znajti v džungli in pobegniti na varno.

Poletje s Sangaile (Sangailes vasara, 2015)

17-letna Sangaile je navdušena nad letali, a se boji višine. Na letalskem mitingu spozna Auste, ki jo spodbuja, naj se osvobodi strahu. Poletna ljubezen Sangaile da krila, da končno poleti. Film litovske režiserke Alanté Kavaité je na festivalu Sundance prejel nagrado za režijo v kategoriji svetovni igrani film.

Moje poletje v Provansi (Avis de mistral, 2014)

Francoski zvezdnik Jean Reno v drami o gluhonemem fantiču, ki se skupaj z bratom in sestro po ločitvi staršev znajde na dedkovi provansalski kmetiji. Čarobna pokrajina južne Francije otrokom počasi zleze pod kožo, na praznovanju v bližnji vasi pa vzplamtijo tudi prve iskre ljubezni.

Rio, ljubezen moja (Rio, I Love You / 2014)

Omnibus desetih kratkih filmov, ki se odvijajo v Riu de Janeiru in skozi katere doživimo raznovrstne ljubezni ter spoznamo različne obraze te vročekrvne prestolnice karnevalov.

Pridni punci (Very Good Girls, 2013)

Najboljši prijateljici Lilly in Gerry (Dakota Fanning in Elizabeth Olsen) se dogovorita, da bosta ob koncu srednje šole, preden odideta vsaka svojo pot, izgubili nedolžnost. Dogovor se zaplete, ko se obe zaljubita v istega fanta in se Lilly začne na skrivaj dobivati z njim. Njuno dotlej trdno prijateljstvo je prvič ogroženo.

Zapiti dnevnik (The Rum Diary, 2011)

Filmska upodobitev polavtobiografskega romana znamenitega Hunterja S. Thompsona, bodoče legende gonzo novinarstva, z Johnnyjem Deppom v vlogi omenjenega avtorja, ki se v 50. letih zaposli pri portoriškem časopisu, kjer se predaja sproščenemu karibskemu vzdušju, divjim zabavam in opojnemu rumu.

Poletje (Leto, 2018)

Leningrad nekega poletja v zgodnjih osemdesetih. Mladina strastno požira pretihotapljene albume Louja Reeda in Davida Bowieja, podzemna rock scena vre kot svojevrstna predhodnica perestrojke. Mladi Mike Naumenko in njegova žena Nataša spoznata devetnajstletnega Viktorja Tsoïja. Skupaj bodo spremenili usodo rocka v Sovjetski zvezi.