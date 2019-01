Človek delfin (Dolphin Man)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dokumentarec o življenju in zapuščini Jacquesa Mayola, pionirja prostega potapljanja, ki je navdihnil kulten Bessonov film Velika modrina.

Grčija, Francija, Kanada │ 2017 │ 79 min. │ Dokumentarec R: Lefteris Charitos│ I: Jean-Marc Barr, Jacques Mayol, Umberto Pelizzari Ocena IMDb: 7,1/10 │ Uporabniki Googla: 87 %

Jacques Mayol je bil prvi potapljač, ki se je z enim samim vdihom spustil sto metrov globoko. Bil je športnik, filozof in pustolovec, ki je potoval po vsem svetu ter širil zavedanje o človekovi duhovni povezanosti z morjem in delfini.

Film ob pomoči redkega arhivskega gradiva, intimnih pričevanj in osupljivih podvodnih posnetkov naslika portret moža, ki je preizkušal meje lastnega telesa v upanju, da bo ponovno našel človekovo izgubljeno vez z naravo in njegovim notranjim jazom.

"Film se ukvarja s temeljnimi vprašanji človeškega bivanja. Smrt, omejitve telesa, vrnitev k materi naravi, pasti osebnih ambicij in slave, iskanje ravnovesja med telesom in dušo s pomočjo meditacije.

To so prevladujoče teme Mayolovega življenja, ki poganjajo filmsko pripoved." Lefteris Charitos, režiser in soscenarist filma

"Poslušajte, za nami je naporen teden (ali mesec, ali leto, ali generacija), zato menim, da si vsi zaslužimo ogled filma o moškem, ki mladiču vidre pomaga plavati." Barry Hertz, Globe and Mail

"Dokumentarec Človek delfin ni le videti odlično, ampak spretno in milo obravnava življenje zapletenega lika, ki je spremenil potapljanje." Andrew Parker, The Gate

Napovednik filma Človek delfin: Zanimivost: Film spremlja pripoved Jean-Marca Barra, igralca, ki je Jacquesa Mayola upodobil v kultnem filmu Velika modrina (1988). Portret Jacquesa Mayola: Jacques Mayol se je rodil francoskim staršem leta 1927 v Šanghaju. Za potapljanje se je navdušil kot otrok na družinskih počitnicah na Japonskem. Ob izbruhu druge svetovne vojne se je z družino vrnil v Francijo. Po vojni je več let potoval, nato pa se poročil in naselil v Miamiju, kjer je delal z delfini v tamkajšnjem Seaquariumu. V Indiji in na Japonskem se je učil joge in zen meditacije ter ju začel vključevati v potapljanje. Leta 1976 se je brez pripomočkov za dihanje potopil rekordnih sto metrov. Širša javnost ga je spoznala v poznih osemdesetih s filmom Luca Bessona Velika modrina (Le grand bleu) – izmišljeno pripovedjo o njegovem rivalstvu z italijanskim potapljačem Enzom Maiorco. Mayol se je pod film podpisal kot eden od soscenaristov, vendar se je pozneje od njega distanciral. Umrl je leta 2001 na Elbi. Njegova knjiga Homo Delphinus velja za biblijo prostega potapljanja.

