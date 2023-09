V Novem mestu potapljaška čistilna akcija

Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je danes izvedel tradicionalno, 30. septembrsko akcijo Eko 2023 - potapljači za čisto Krko. Potapljači so v akciji, s katero so obeležili tudi 50-letnico delovanja kluba, iz reke in nabrežij kljub slabi vidljivosti odstranili 450 kilogramov odpadkov.

V Novem mestu se je po navedbah družbe Spar Slovenija, ki je glavni ekološki sponzor akcije, danes zbralo 106 potapljačev, prostovoljcev, ribičev in članov lokalnega rafting kluba.

V akciji, ki je potekala pod okriljem Slovenske potapljaške zveze, so čistili strugo reke Krke na območju Loke in Kandijskega mostu. Kljub temu da so na tem območju akcijo čiščenja struge Krke že imeli, so se v klubu za podvodne aktivnosti odločili, da jo ponovijo.

Foto: Slovenska potapljaška zveza

Prvič so strugo reke Krke v klubu čistili leta 1993. Ker so takrat videli, da je odpadkov pod vodo toliko, da jih ne bodo zmogli očistiti sami, se je porodila ideja, da bi naslednje leto organizirali akcijo, v katero bi vključili potapljače iz vse Slovenije.

Leta 1994 so tako začeli z množično ekološko in čistilno akcijo podvodnega sveta reke Krke, pozneje so po njihovem vzoru pripravili podobne akcije tudi drugje po Sloveniji. Zdaj je akcija čiščenja reke Krke postala tradicionalna.

Foto: Slovenska potapljaška zveza

Kot so navedli v podjetju Spar Slovenija, je ekološka akcija Eko 2023 - potapljači za čisto Krko tretja, ki so jo podprli v letošnjem letu. Aprila in maja so pomagali pri čiščenju Ljubljanice in Blejskega jezera. Spar kot ekološki sponzor Slovenske potapljaške zveze pri čiščenju slovenskih rek sodeluje od leta od 2017.