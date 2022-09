Podelitev emmyjev: tokrat je HBO prevladal nad Netflixom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Los Angelesu so na 74. podelitvi emmyjev nagradili najboljše izdelke na televizijah in pretočnih platformah. Velika zmagovalca sta bila seriji Nasledstvo in Ted Lasso, odlično se je odrezala tudi serija Beli lotos.