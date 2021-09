Veliko zmagoslavje serije o kraljici Elizabeti II.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Los Angelesu so v nedeljo podelili 73. nagrade emmy, najprestižnejše nagrade za televizijske izdelke. Največ jih je odnesla Netflixova serija Krona (The Crown), med drugim emmyja za najboljšo dramsko serijo, za katerega je bila do zdaj nominirana že trikrat, tokrat pa ga je prvič tudi osvojila.

Krona je odnesla tudi vse igralske emmyje v dramski kategoriji, nagrade so dobili Olivia Colman za vlogo kraljice Elizabete II., Josh O'Connor za vlogo princa Charlesa, Gillian Anderson za vlogo Margaret Thatcher in Tobias Menzies za vlogo princa Filipa.

Josh O'Connor je v Kroni igral princa Charlesa. Foto: Reuters

Emmy za najboljšo komično serijo je pripadel seriji Ted Lasso, v kateri naslovno vlogo igra Jason Sudeikis, emmyja za najboljšo omejeno serijo pa je dobil Kraljičin gambit.

Uspešna je bila tudi igralska zasedba HBO-jeve serije Mare of Easttown. Kate Winslet je odnesla emmyja za najboljšo glavno igralko v omejeni seriji, Evan Peters in Julianne Nicholson pa sta ju dobila kot najboljša stranska igralca v omejeni seriji.

Kate Winslet z emmyjem za najboljšo glavno igralko v omejeni seriji Foto: Reuters

Po lanski virtualni podelitvi so letošnji Emmyji znova potekali v živo, podelitev je vodil igralec in komik Cedric the Entertainer.

