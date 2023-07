Zaradi trenutnih stavk pisateljev in igralcev v Hollywoodu bodo podelitev emmyjev najverjetneje prestavili na nov termin, in sicer naj bi nagrade podelili januarja prihodnje leto, poroča The Guardian.

Los Angeles Times se je skliceval na neimenovani vir, ki je dejal, da namerava Fox premakniti datum televizijskega prenosa, in sicer s sprva načrtovanega 18. septembra na januar prihodnje leto. Že včeraj je Variety poročal, da so ponudnike prenosa slovesnosti obvestili o skorajšnji spremembi datuma, vendar točnega datuma še niso dobili.

Stavka hollywoodskih igralcev in scenaristov je prva takšna v filmski industriji po 63 letih. Če bi bila podelitev emmyjev v času stavke, se je zvezdniki ne bi mogli udeležiti, takšen scenarij pa bi bil za televizijsko gledanost katastrofalen. Poleg tega scenaristom v času stavke ni dovoljeno pisanje vsebin za samo prireditev.

Televizijska akademija, ki podeljuje nagrade, pa se bolj nagiba k preložitvi za krajše časovno obdobje, saj bi januarska rešitev pomenila, da bi emmyje podelili sredi zgoščene sezone podeljevanja filmskih nagrad v Hollywoodu. Do sedaj niti Fox niti akademija zadeve nista komentirala.

Če bodo podelitev prestavili, po to prvič po letu 2001

Dokončen datum naj bi bil odvisen predvsem od rešitve sporov med studii in sindikalisti. Hollywoodski igralci so začeli stavkati v začetku tega meseca, potem ko so pogovori s studii propadli, s čimer so se pridružili filmskim in televizijskim scenaristom, ki stavkajo že od maja. S stavko so še povečali že tako velike motnje in zamude v številnih oddajah in filmih.

Če bodo podelitev emmyjev prestavili, se bo to zgodilo prvič po terorističnem napadu 11. septembra 2001, ko so podelitev prestavili na november, poroča The Guardian.

Letošnje nominacije za emmyje so bile objavljene pred dvema tednoma, s številom nominacij pa prevladujejo filmi Succession, The Last of Us, The White Lotus in Ted Lasso. Drami televizijske mreže HBO Max Nasledstvo (Succession) in Zadnji med nami (The Last of Us) sta prejeli največ nominacij za nagrade emmy. Po številu nominacij vodi prva s 27 nominacijami, druga jih ima 24. Stavke naj bi vplivale tudi na podelitev emmyjev za ustvarjalno umetnost, kjer podelijo nagrade za umetniške in tehnične dosežke na televiziji, ki naj bi prvotno potekala 9. in 10. septembra.