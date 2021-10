Podelili so vesne: najboljši celovečerec je Prasica, slabšalni izraz za žensko

S slavnostno podelitvijo vesen in drugih nagrad se je v portoroškem Avditoriju sklenil 24. Festival slovenskega filma Portorož. Na festivalu so prikazali skupno 84 filmov, od tega več kot 50 v tekmovalnem programu.

Med celovečerci sta na podelitvi nagrad vesna izstopala Prasica, slabšalni izraz za žensko režiserke Tijane Zinajić in Inventura režiserja Darka Sinka. Prvi, po besedah ustvarjalcev "film o obdobju življenja, ko se preprosto zatakneš in ne veš, kako naprej", je odnesel vesno za najboljši celovečerec, najboljši scenarij (Iza Strehar), najboljšo glavno žensko vlogo (Liza Marijina) in najboljšo stransko žensko vlogo (Anuša Kodelja) ter scenografijo in kostumografijo.

Napovednik filma:

Inventura je medtem pobrala vesne za najboljšo režijo, najboljšo glavno moško vlogo (Radoš Bolčina) in najboljšo stransko moško vlogo (Dejan Spasić) ter najboljšo izvirno glasbo, režiserja Darka Sinka pa so razglasili tudi za najboljšega debitanta.

Vesne so podelili še v vrsti drugih kategorij, najboljši dokumentarni film je postal Odpuščanje v režiji Marije Zidar, najboljši animirani film pa Steakhouse Špele Čadež. Vesni za posebne dosežke so podelili za kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić in kratki igrani film Kazenski strel režiserja Roka Bička.

Že v soboto so nagradi kosobrin za leti 2020 in 2021 izročili rekviziterju Rudiju Požku in mojstru osvetljave Dragu Jariću, še pred začetkom festivala pa so organizatorji naznanili, da je prejemnica Badjurove nagrade inovatorka in inženirka filmskega zvoka Emilija Soklič.

Oglejte si še: