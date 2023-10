Po večletnem boju z rakom umrla znana ameriška igralka

Igralkino smrt je za ameriške medije potrdil njen publicist. "Njena družina se je zbrala, da bi praznovala njen 77. rojstni dan, namesto tega pa se bodo spominjali njenega izjemnega življenja," je povedal in dodal, da se želijo zahvaliti vsem, ki so jo imeli radi in so jo podpirali.

Zaslovela v seriji Korak za korakom

Suzanne Somers je bila prepoznavna predvsem kot igralka, pisateljica in fitnes gurujka. Zaslovela je v humoristični seriji Korak za korakom (Step by Step), poznamo pa jo tudi iz serije Trije so družba (Three's Company). Med letoma 1965 in 1968 je bila poročena z Bruceom Somersom, s katerim ima tudi 57-letnega sina Brucea Somersa mlajšega. Kasneje se je poročila s kanadskim komikom in televizijskim voditeljem Alanom Hamelom, s katerim je bila vse do svoje smrti.

Agresivno obliko raka dojk so ji prvič diagnostirali pri 50 letih, julija letos pa je na svojih družbenih omrežjih objavila, da se je rak po remisiji vrnil. "Znam si nadeti bojno opremo in sem borka," je takrat zapisala na svojem profilu na Instagramu.

Preberite tudi: