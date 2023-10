Potem ko je spoznal njene starše, ga je zvezdnica pustila

Florence Pugh smo lahko v zadnjih letih spremljali v filmskih uspešnicah, kot so Oppenheimer, Ne skrbi, draga (Don't Worry Darling) in Dune: Peščeni planet.

Florence Pugh smo lahko v zadnjih letih spremljali v filmskih uspešnicah, kot so Oppenheimer, Ne skrbi, draga (Don't Worry Darling) in Dune: Peščeni planet. Foto: Guliverimage

Razšla naj bi se zaradi napornega urnika igralke, ki smo jo v zadnjih letih spremljali v filmskih uspešnicah, kot so Oppenheimer, Ne skrbi, draga (Don't Worry Darling) in Dune: Peščeni planet.

Razšla sta se sporazumno

"Florence in Charlie sta se poznala že leta, ob koncu lanskega leta pa so stvari postale tudi romantične. Ampak ni trajalo dolgo. Njen urnik je namreč zelo natrpan, odločilni za razhod pa so bili še drugi dejavniki," je za omenjeni tabloid povedal vir blizu para.

In dodal: "Med njima ni nobene zamere. Prijateljem je povedala, da je samska, a ne bi bili presenečeni, če si bo po nekaj časa premislila."

Igralka Florence Pugh s fantom Charliejem Goochom marca letos Foto: Profimedia

Povezovali so jo tudi s Harryjem Stylesom

Pughovo so pred tem povezovali s kolegom Harryjem Stylesom, s katerim sta skupaj zaigrala v filmu Ne skrbi, draga. Bila je tudi v triletnem razmerju z igralcem Zachom Braffom, kar pa se je številnim zdelo sporno, saj je od nje starejši kar 21 let. Na takratne kritike njunega razmerja se je odzvala precej ostro: "Dovolj sem stara, da plačujem davke, a nisem stara dovolj, da bi vedela, s kom bi morala in s kom ne bi smela imeti spolnih odnosov?" In dodala: "Obstaja razlog, zakaj nisem v razmerju z nekom mojih let. Preprosto ni delovalo."

27-letna Florence Pugh in 48-letni Zach Braff sta se razšla avgusta lani po treh letih zveze. Foto: Guliverimage

