Srbski igralec potrdil zvezo z 39 let mlajšo igralsko kolegico

70-letni legendarni srbski igralec Lazar Ristovski je po lanski ločitvi od žene Danice, s katero sta kot glavni razlog za ločitev navedla pomanjkanje čustev, v zvezi z 39 let mlajšo igralsko kolegico Anico Lazić. Lazićeva je sicer psihologinja, ki je študirala v Padovi v Italiji, tako kot Ristovski pa se zdaj profesionalno ukvarja z igralstvom.

Skupaj živita v njegovem luksuznem stanovanju v Beogradu, poroča Kurir. Svojo zvezo sta pred javnostjo skrivala kakšno leto, mnoge pa je zmotila njuna razlika v letih, saj je Lazarjev sin Peter pravzaprav generacija njegove nove izbranke.

Igralec pravi, da nova ljubezen nima nobene zveze z ločitvijo

A več kot očitno novega para zlobni jeziki ne motijo, saj je Ristovski na svojem profilu na Instagramu nedavno tudi objavil njuno prvo skupno fotografijo. "Res je, skupaj sva. Nič več nimam dodati. Anico sem spoznal veliko kasneje in to nima nobene zveze z ločitvijo. Ne bi imel več kaj dodati, vse je bilo povedano," je za srbski Kurir še povedal Ristovski.

Skupaj sta nastopila v humoristični seriji Drim tim (Sanjska ekipa) in v seriji Popadia. Ristovski je v svoji karieri zaigral v številnih filmih, med drugim tudi v filmu Emirja Kusturice Underground in seriji Kralj Peter. Tudi 31-letna srbska igralka Anica velja za uspešno in perspektivno igralko, ki ima med drugim očitno zelo rada potovanja, s svojimi oboževalci pa redno deli tudi fotografije krajev, ki jih je že obiskala.