TV-uspešnica Frasier iz 90. let, v kateri je imel glavno vlogo Kelsey Grammer kot pikolovski psihiater z lastno radijsko oddajo, se vrača. Za zdaj je sodelovanje potrdil le Grammer, ki se je oglasil z zapisom: "Z veseljem pričakujem naslednje poglavje v življenju dr. Frasierja Crana."

Poleg tega, da se vrača osrednji lik, je potrjeno tudi, da bodo serijo predvajali na novi platformi za pretakanje vsebin, Paramount+. Preostale podrobnosti o oživitvi niso znane; ni jasno, kdaj bodo začeli predvajanje, niti, kdo od izvirne zasedbe se poleg Grammerja še vrača.

V seriji so nastopali še David Hyde Pierce, ki je igral Frasierjevega brata Nilesa, Jane Leeves, ki je upodabljala angleško gospodinjo Daphne Moon, Peri Gilpin kot Frasierjeva producentka Roz Doyle ter John Mahoney kot Frasierjev oče Martyja, ki pa je leta 2018 umrl.

Ekipa Frasierja je v enajstih sezonah osvojila kar 37 emmyjev. Foto: Reuters

Po sledeh Seksa v mestu

Serija Frasier je ena najuspešnejših ameriških humorističnih serij vseh časov, ki je v času predvajanja med letoma 1993 in 2004 osvojila kar 37 nagrad emmy, od tega pet za najboljšo humoristično serijo.

Frasier je že druga uspešna serija, ki se po dolgih letih premora vrača na TV-zaslone. Pred kratkim je bila namreč potrjena tudi vrnitev Seksa v mestu, ki se bo nadaljeval pod imenom And Just Like That ... in brez nekaterih vidnejših vlog.

