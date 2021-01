Zdaj je uradno: Seks v mestu se vrača, a brez ene igralke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oboževalci legendarne nadaljevanke in filmov Seks v mestu so vzhičeni, kajti zdaj je uradno: to pomlad se bo snemalo nadaljevanje serije. A v njem ne bodo nastopili vsi liki. Kim Catrall, ki je dolga leta igrala Samantho, se namreč zagotovo ne bo vrnila.