Nova bitka s časom pri prenovi brezupnih vozil

V drugi sezoni oddaje Prenova krip se bosta Gus Gregory in Will Trickett spoprijela s trinajstimi neobičajnimi vozili. Foto: TCB

Prenova krip (Flipping Bangers)

Premierno vsak večer od ponedeljka, 3. junija, ob 21. uri. │ Sezona: 2.│ Št. epizod: 13 x 60 min. │ Foto: TCB

Pred letom dni sta Gus Gregory in Will Trickett pustila redni službi in se podala v lov za sanjami – kupovati in prodajati avtomobile, ki se jih ljudje običajno izogibajo.

Potem ko sta komaj ostala plačilno sposobna, se zdaj vračata v drugi sezoni, znova v bitki s časom pri prenovi na prvi pogled brezupnih krip, ki bi jih nato kar najhitreje prodala.

V drugi sezoni se bosta spoprijela s trinajstimi neobičajnimi vozili s ciljno ceno do tisoč funtov. Med te kripe spadajo audi TT, morris minor, VW beetle, škoda estelle ter Suzukijev džip. Prav tako bosta potovala čez kanal do Francije z namenom, da bi kupila vozilo citroen X.

Kralji uničenja (Scrap Kings)

Premierno od ponedeljka, 10. junija, ob 18.35. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Back2Back

Druga sezona je polna akcije in napetosti. V ospredju so ponovno posamezniki, ki podirajo in uničujejo nezaželene britanske zgradbe, konstrukcije in vozila.

Ko dinamit razstreli stare industrijske dimnike ali ko domiselne eksplozivne naprave porušijo jeklene konstrukcije elektrarn, se ekipe vselej znajdejo pod pritiskom. Vsaka posamezna epizoda prikazuje marljive junake iz sveta odpadnih kovin, pa naj s plinskim rezalnikom režejo letalo ali s kladivom in krampom v rokah odstranjujejo ostanke zgradbe.

Kar ostane na tleh odlagališča, neizbežno pristane v rokah umetnikov in konjičkarjev, ki nato ustvarijo svoje lastne kovinske mojstrovine, od velikanskih bitij do pohištva po meri.

Avstralska pravila

Vsako soboto v juniju, od 1. junija, ob 6.05. │ Foto: DCD Rights

Junij bo na programu Viasat Explore povsem v znamenju avstralskega načina življenja.

Spremljali bomo pogosto kočljive avanture treh ekip zlatosledcev v Zahodni Avstraliji, šest ladijskih kapitanov na lovu za jastogi v Južnem oceanu in skupino štirih strokovnjakov za pomorsko reševanje v Queenslandu.

Borili se bodo z naravo, časom in spodrsljaji, včasih pa tudi drug z drugim, samo da bi zaslužili kruh.