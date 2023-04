Najboljše fantazijske serije, ki jih lahko gledate v pretočnih videotekah

Fantazija je tisti žanr z zmaji in čarovniki in divjimi avanturami, ki je nekdaj veljal za otročjega, od filmov Gospodar prstanov in serije Igra prestolov pa si tudi odrasli upajo priznati, da so jim te zgodbe všeč.

V kinu si lahko ogledate zabavno pustolovščino Dungeons & Dragons: Čast med tatovi. Če vas je navdušila nad žanrom in bi želeli še več (ali pa, če se sploh ne želite premakniti iz udobnega kavča), smo pripravili seznam najboljših fantazijskih serij, ki jih trenutno najdete v priljubljenih pretočnih videotekah.

HBO Max

Eden najbolj gledanih pretočnikov je zaslovel s kriminalkami, kot sta Sopranovi in Skrivna naveza (The Wire), a največjo gledanost je prinesla fantazijska serija Igra prestolov. Posledično so v zadnjem času ustvarili še več odličnih žanrskih serij, na primer Varuhi (Watchmen), Njegova temna tvar (His Dark Materials) in še aktualno The Last of Us (link).

Igra prestolov (Game of Thrones)

Saga sedmih kraljestev Zahodnjega, matere zmajev Daenerys, preračunljivo zahrbtnega Mezinčka, incestoidnih dvojčkov, tragičnega kralja Severa, neustrašne Arye in številnih drugih junakov je zaznamovala ponedeljkove večere prejšnjega desetletja. To pomeni, da so jo nekateri začeli gledati na katodnih televizorjih, na HBO Max pa si jo zdaj lahko ogledate v ultravisoki ločljivosti 4K.

So knjige boljše? Hja, prvih (približno) šest sezon precej dobro povzame zgodbo knjig, a pisatelj George R. R. Martin še zmeraj ni dokončal zadnjih dveh, zaključek serije pa številnih oboževalcev ni prepričal.

Zmajeva hiša (House of the Dragon)

Ob koncu Igre prestolov je HBO začel razvijati širok nabor potencialnih zgodb za nove serije in Zmajeva hiša, postavljena več sto let pred dogodke izvirne serije, je prva, ki smo jo dočakali. Izjemno posneta drama, polna prepletenih spletk in ambicioznih plemičev, je skoraj bližje Netflixovi Kroni (The Crown), a vseeno ponudi tudi veliko zmajev in eksotičnih lokacij.

Je knjiga boljša? Zmajeva hiša temelji na knjigi Ogenj in kri, ki je na voljo tudi v slovenskem prevodu, vendar je precej razlik, saj je knjiga napisana kot zgodovina in ne kot drama.

Netflix

Največji pretočnik na svetu stavi na čim bolj raznovrstno ponudbo in ta seveda vključuje tudi fantazijske serije. Netflix jih ima največ, in to iz različnih držav, mi pa smo izbrali dve, ki sta pri nas najbolj priljubljeni tudi zaradi prevedenih knjig. Ljubiteljem akcije in groze priporočamo tudi korejsko zgodovinsko zombijado The Kingdom.

Senca in kost (Shadow and Bone)

Druga sezona serije je prišla na Netflix skoraj istočasno kot prevod druge knjige trilogije na knjižne police. Dogajanje je postavljeno v t. i. griševsko vsemirje, kjer posebni ljudje, griše, upravljajo naravne elemente, zgodba pa spremlja Alino, prvo priklicovalko sonca, ki ima moč, da premeša politične karte in reši svojo državo. Zgodba vključuje veliko pustolovščin in romance, posebni učinki pri gradnji sveta so osupljivi, najbolj pa navduši tolpa zmikavtskih nepridipravov, ki sicer nastopajo v svoji knjigi Vranja šesterica.

So knjige boljše? Serija v dve sezoni združi dele zgodb iz petih knjig s tremi različnimi loki zgodb, tako da premeša like in dogodke ter ustvari drugačen tempo z več akcije. Vsekakor je zanimivo brati in gledati.

Veščec (The Witcher)

Najprej smo igrali videoigre, nato je prišla Netflixova serija, ki je iz Henryja Cavilla v vlogi naslovnega junaka ustvarila še večjega zvezdnika, kot je bil prej. In prej je bil Superman. Veščec je plačanec, ki lovi pošasti in potuje po čarobnem svetu, ki črpa iz slovanske mitologije. Akcije je veliko, precej je tudi golote, politične spletke pa postanejo precej kompleksne, ko ugotovimo, da zgodba poteka v dveh časovnih linijah.

So knjige boljše? Serija precej natančno sledi zgodbam iz knjig, ki so napisane hudomušno in so polne žmohtnih opisov tako bojev kot veseljačenja. Trenutno sta v slovenščini prvi dve, tretja je napovedana še pred poletjem, medtem ko bomo na tretjo sezono serije – in zadnjo s Cavillom – morali počakati še nekoliko dlje.

SkyShowtime

SkyShowtime črpa iz knjižnic treh ponudnikov (Sky, Peacock in Paramount+/Showtime), tako da zelo pogosto spreminja ponudbo in dodaja nove vsebine. Predvsem za filmske klasike velja, da jih je nujno pogledati pred koncem meseca, saj jih rotirajo. V njihovi fantastični ponudbi izstopa veliko Zvezdnih stez, a zdaj se osredotočimo na fantazijo.

Britannia

Britanska produkcija spada v podžanr zgodovinske fantazije, saj ima osnovo v zgodovinskih dejstvih in precej natančno upodobi vsakdanje življenje v letu 43 n. š., a vključuje tudi nadnaravne elemente. Deloma se zgleduje po priljubljenih Vikingih, ki jih najdete na Netflixu, a z osnovo v drugi, starejši kulturi. Zgodba se osredotoča na rimskega generala, ki želi zavzeti otok, a se zaplete v generacijski spor med lokalnimi klani britanskih plemen in druidi, ki vlečejo svoje poteze.

Je bila knjiga boljša? Britannia je ena izmed redkih fantazijskih serij, ki ne temelji na literarni predlogi.

Vampirska akademija (Vampire Academy)

Serija priljubljenih knjig za mlade odrasle je bila predelana v ne posebej uspešen film z Lucy Fry, Zoey Deutch in Olgo Kurylenko. Aktualna serija si prav tako vzame knjige zgolj za navdih in ne sledi zgodbi, vendar je precej bolj izpiljena. Dogajanje je postavljeno v naslovni internat, kjer se za življenje urijo mladi moroi (pravi vampirji, plemstvo) in dhampirji (pol vampirji, pol ljudje, raja). Glavni junakinji Lissa in Rose sta vsaka iz svojega razreda, a postaneta prijateljici in si pomagata krmariti skozi romance in srednješolske klike, ki so v tej šoli lahko morilske. Podobna serija istih avtorjev Vampirski dnevniki je na voljo na HBO.

Je bila knjiga boljša? Če vprašate oboževalce, bodo najprej rekli, da vsekakor, nato pa dodali, da so serije vseeno veseli. Pa čeprav se je končala s prvo sezono.

Amazon Prime Video

Pretočnik v lasti največje spletne trgovine in enega najbogatejših Zemljanov v osnovi meri na prestiž in pri tem ne skopari. Poleg najdražje serije vseh časov, o kateri več spodaj, ima bogato ponudbo fantastike, kjer najbolj izstopata vesoljska The Expanse in superjunaška The Boys. A posvetimo se fantaziji.

Gospodar prstanov: Prstani moči (The Lord of the Rings: The Rings of Power)

Ko je Amazon za ogromno denarja odkupil pravice za televizijsko predelavo najbolj slovite fantazijske trilogije, Gospodarja prstanov J. R. R. Tolkiena, je vložil še enkrat toliko v prizore in prizorišča na Novi Zelandiji, nato je moral priložiti še skoraj enkrat toliko za drugo sezono, ko je preselil snemanje v Anglijo. Po prvi sezoni je rezultat precejšnje razočaranje, predvsem zaradi slabo razvitih likov in nedodelanih sprememb. Plus, seveda, zato, ker serija ne temelji na osrednji zgodbi Gospodarja prstanov, temveč na opombah pod črto o zgodovini Srednjega sveta.

Je bila knjiga boljša? Da, ni dvoma. Letos izide celotna trilogija v novem prevodu.

The Wheel of Time

Še ena prestižna serija, ki temelji na priljubljenih knjigah. Teh sicer nimamo v slovenščini, so pa del prve sezone posneli pri nas, na Soči. V zgodbi spremljamo pet izbrancev, ki jih čarovnica in bojevnica Morraine vodi skozi preizkuse, da bi ugotovili, kateri med njimi bo tisti junak, ki lahko reši svet. Izgradnja sveta je krasna in akcijski prizori so vsekakor osupljivi. Skozi prvo sezono, ki se je osredotočala na mlade junake in njihove odnose ter odraščanje, smo dobili nekaj vpogleda v zapleteno politično stanje tega sveta in namig velikega preobrata, tako da serija veliko obeta.

Je bila knjiga boljša? Serija precej natančno sledi dogajanju, redke spremembe, ki jih naredi, pa so potrebne zaradi drugačnega medija in več akcije.

Disney+

Največji filmski studio ima tudi bogato in ekskluzivno knjižnico naslovov. V tej je sicer osredotočen na Vojno zvezd in Marvelove superjunake, a najdemo tudi precej fantazijskih vsebin, tudi takih, ki so bile nepravično spregledane. Naj vas na primer preseneti akcijski spektakel Princesa (The Princess), ki je bližje Johnu Wicku kot pa tipičnim disneyjevskim princesam.

Willow

Willow je nadaljevanje priljubljenega filma iz leta 1988. V naslovni vlogi čarovniškega škrata se vrne tudi Warwick Davis, a glavna protagonistka je tokrat Elora Danan, ki je bila v filmu dojenček, zdaj pa je že odrasla. Podobno kot pri filmu je zgodba pustolovska misija, polna magije in akcije, le da lahko skozi osemdelno serijo precej bolje spoznamo kompleksen magični svet. Ta posledično ni več zgolj bleda kopija Tolkiena, temveč je precej bolj izviren in zabaven.

Je bila knjiga boljša? Willow uradno ne temelji na literarni predlogi, je bil pa film tako priljubljen, da je nastala knjiga, ki je bila konec osemdesetih tudi prevedena v slovenščino in jo je mogoče najti v knjižnicah.

Motherland: Fort Salem

Ta serija se razlikuje od preostalih, saj gre za urbano fantazijsko dramo, postavljeno v nekakšno vzporedno sodobnost, kjer je magija resnična in v kateri so bile čarovnice ključne za vzpostavitev ZDA in predvsem njihove vojske. Zgodba spremlja tri čarovnice na vojaškem urjenju, ki mu sledijo vojaške in vohunske misije, spletke in boj za svobodo. Serija je hitro po premieri pridobila izredno zvesto množico oboževalcev in predvsem oboževalk, kritiki pa so pohvalili feministične note, ki so zaznamovale akcijo. Skozi tri sezone postanejo čarovniški elementi povsem naravni, zgodba pa precej bližje trilerju kot fantaziji.

Je bila knjiga boljša? Ta serija je izvirna in ne temelji na knjigi.