Modra kri za vse ljudi #video

V soboto, 19. 5., bosta usodni da dahnila britanski princ Harry in nekdanja igralka Meghan Markle. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali filme in serije, po katerih se pretaka modra kri. Nekatere zgodbe so resnične, druge izmišljene, vse pa so po svoje plemenite.

RESNIČNO PLEMSTVO

Viktorija in Abdul (Victoria & Abdul, 2017)

Biografska komična drama Stephena Frearsa (Kraljica, Philomena) o nepričakovanem prijateljstvu med britansko kraljico Viktorijo (Judi Dench) ter mladim in postavnim indijskim uradnikom (Ali Fazal). • Film je na voljo v videoteki DKino.

Kraljev govor (The King's Speech, 2010)

Zgodovinska drama Toma Hooperja o kralju Juriju VI. s Colinom Firthom v vlogi jecljajočega monarha, ki mu je uspelo premagati svojo hibo in z radijskim govorom navdihniti vse ljudstvo. Prejemnik štirih oskarjev – za film leta, režijo, igralca v glavni vlogi in izvirni scenarij. • Film je na voljo v videoteki VOYO.

Zadnji kitajski cesar (The Last Emperor, 1987)

Epski biografski film Bernarda Bertoluccija pripoveduje tragično zgodbo o zadnjem kitajskem cesarju Pu Jiju, čigar življenje je bilo sama žalostna ironija. Prejemnik devetih oskarjev, med drugim za najboljši film in režijo. • V ponedeljek, 14. 5., ob 13.25 na Planet 2.*

Ana in kralj (Anna and the King, 1999)

Ljubezenska zgodovinska drama pripoveduje o romanci, ki se v 19. stoletju razvije med angleško učiteljico Anno Leonowens (Jodie Foster) in siamskim kraljem (Chow Yun-Fat). Zgodba je bolj ali manj izmišljena, njeni glavni osebnosti sta bili resnični. • V soboto, 19. 5., ob 7.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kraljevska afera (En kongelig affære, 2012)

Za tujejezičnega oskarja nominirana epska zgodba o ljubezenskem trikotniku med kraljico, dvornim zdravnikom in norim kraljem ter političnih spletkah, ki so v 18. stoletju pretresale danski dvor. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Marija Antoinetta (Marie Antoinette, 2006)

Kirsten Dunst v zgodovinski drami Sofie Coppole upodablja mlado avstrijsko princeso, ki je še kot najstnica postala francoska kraljica. • V nedeljo, 20. 5., ob 14.45 na TV 1000.*

Grace Monaška (Grace of Monaco, 2012)

Zgodba biografske drame se odvija leta 1962, šest let po "poroki stoletja" med monaškim princem Rainierjem (Tim Roth) in ameriško igralko Grace Kelly (Nicole Kidman), ter predstavlja utrinek v življenju te slovite hollywoodske in plemiške ikone. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Belgijski kralj (King of the Belgians, 2016)

Medtem ko je belgijski kralj na uradnem obisku v Istanbulu, francosko govoreča pokrajina Valonija razglasi neodvisnost. Vladar se mora vrniti domov, vendar zaradi sončne nevihte edina mogoča pot vodi čez Balkan. • V četrtek, 24. 5., ob 7.55 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kraljeva odločitev (Kongens nei, 2016)

Nemški vojaški stroj 9. aprila 1940 pride v Oslo. Po treh dneh obupanih prizadevanj, da bi pregnali zavojevalce, kralj Haakon sprejme končno odločitev – takšno, ki bi njega, njegovo družino in številne Norvežane nazadnje lahko stala življenje. • V četrtek, 17. 5., ob 10. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zbogom, kraljica moja (Les Adieux à la reine, 2012)

Vizualno razkošna kostumska drama, polna dvornih strasti, v kateri spremljamo zadnje dni brezskrbnosti na dvoru Marije Antoinette (Diane Kruger) in kaos, ki izbruhne, ko revolucija doseže francosko plemstvo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Bela kraljica (The White Queen, 2013)

Osupljiv portret enega najbolj burnih obdobij v britanski zgodovini. Serija v desetih delih se začne med vojno leta 1464 in jo na edinstven način spremljamo skozi oči treh različnih, enako vztrajnih žensk, ki se obupano potegujejo za krono kraljice. • Na HBO OD in HBO GO.

NAMIŠLJENO PLEMSTVO

Kraljeva družina (The Royals)

Ta razuzdana ameriška žajfnica z Elizabeth Hurley v vlogi kraljice Helene temelji na romanu Falling for Hamlet pisateljice Michelle Ray in govori o izmišljeni britanski kraljevi družini, ki živi v sodobnem Londonu.

Člani kraljeve družine živijo v izobilju, a z njihovimi naslovi prihaja tudi cena odgovornosti in javnega življenja brez zasebnosti. • Vse štiri sezone TV-serije Kraljeva družina so na voljo v videoteki Pickbox.

Zlohotnica (Maleficent, 2014)

Potem, ki bližnje kraljestvo ogrozi njen gozd, Zlohotnica (Angelina Jolie) vrže prekletstvo na novorojeno kraljevo hčer Auroro. A ko princesa odraste, se ji prijazno dekle nepričakovano prikupi. • V nedeljo, 20. 5., ob 14.15 na FOX Movies.*

Princeskin dnevnik (The Princess Diaries, 2001)

Plaha najstnica Mia iz San Francisca (Anne Hathaway) se znajde v zadregi, ko pri petnajstih letih izve, da je po očetu podedovala plemiški naziv manjše evropske kneževine, imenovane Genovia. • V nedeljo, 20. 5., ob 9.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Jack, morilec velikanov (Jack the Giant Slayer, 2013)

Najnovejša upodobitev priljubljene otroške zgodbe o Jakcu in njegovem čudežnem fižolčku, ki jo je posnel režiser filmov Osumljenih pet in Možje X Bryan Singer. V boju za kraljestvo, njegove prebivalce in ljubezen pogumne princese se Jack spopade z neustavljivimi vojščaki, za katere je bil prepričan, da obstajajo zgolj v legendah • V nedeljo, 13. 5., ob 10.30 na Kanal A.* │ Tudi v videoteki DKino.

Zrcalce, zrcalce (Mirror Mirror, 2012)

Julia Roberts kot zlobna kraljica v razkošni sodobni predelavi klasične zgodbe o Sneguljčici in sedmih palčkih, ki jo je posnel režiser vizualnih spektaklov Celica in Nesmrtni Tarsem Singh. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Zvezdni prah (Stardust, 2007)

Domišljijska pustolovščina Matthewa Vaughna prikazuje mladeniča, ki se odpravi na nevarno pot, da bi našel padlo zvezdo v podobi Claire Danes. Toda po njej hlepi tudi sedmero pohlepnih kraljevih sinov in tri zlobne čarovnice ... • V nedeljo, 13. 5., ob 17.50 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pepelka (Cinderella, 1950)

Disneyjeva animirana klasika pripoveduje zgodbo o preprosti dekli, ki se po zaslugi dobre vile znajde na razkošnem plesu v kraljevski palači, kjer omreži princa in izgubi čeveljc. • Na voljo v videoteki Pickbox.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

