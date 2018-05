Kdo bi lahko Meghan Markle pospremil do oltarja? #foto

Le nekaj dni pred jutrišnjo poroko je Meghan Markle potrdila, da njenega očeta ne bo na veseli dogodek, kar pomeni, da jo bo moral do oltarja pospremiti nekdo drug. Ugibanja o tem, kdo bo prevzel to vlogo, so zanimiva.

Prva v vrsti je seveda Meghanina mama Doria Ragland, na katero je Meghan zelo navezana. To, da bi hčerko na kraljevi poroki do oltarja namesto očeta pospremila mama, ne bi bilo prav nič čudno. V preteklosti je kraljica Viktorija to storila dvakrat, in sicer v letih 1866 in 1885.

Foto: Reuters

Ugiba se, da bi ta vloga lahko pripadla tudi princu Williamu, ki bo sicer Harryjeva poročna priča. Tudi to se je v britanski kraljevi zgodovini že zgodilo, ko je princ Filip do oltarja pospremil svojo svakinjo, princeso Margareto.

Foto: Getty Images

Tudi princ Charles bi lahko v tej vlogi nadomestil Meghaninega očeta. To je morda celo bolj verjetno, glede na to, da je princ William že ženinova priča.

Foto: Getty Images

Na poroko je povabljenih tudi nekaj Meghaninih soigralcev iz serije Nepremagljivi dvojec, zato nekateri menijo, da bi jo lahko do oltarja pospremil kar Patrick J. Adams, ki je v seriji igral njenega moža.

Foto: IMDb

Ali pa jo bo pod roko prijela kar ena od njenih najboljših prijateljic Priyanka Chopra, ki je prav tako uspešna igralka in nekdanja mis sveta.

Foto: Getty Images

Še zadnja in ne tako neverjetna možnost pa je, da bi Meghan do oltarja prišla kar sama, brez spremstva in s tem poslala močno sporočilo o samostojnosti.

