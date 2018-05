Mlada Taja bo znova pela o boleči preteklosti

Taja Šviligoj je že v avdicijski oddaji šova Nova zvezda Slovenije priznala, da se je kot otrok borila z depresijo in mislimi o samomoru. In tudi v sobotnem polfinalu bo pela o bolečini, ki jo je takrat občutila.

Taja se bo s pesmijo vrnila v čase, ko se je borila z depresijo. Foto: Planet TV

"To pesem sem izbrala, ker me popelje v otroštvo, ko sem bila v depresiji – ko sem bila povsem drugačna oseba in ko nisem vedela, kdo sem," pove Taja. Čeprav ji je bilo takrat tako težko, da je celo kot osemletni otrok razmišljala o samomoru, je danes na neki način hvaležna, da je prebrodila to, kar je.

"Tisto obdobje mi zdaj nekako pomaga tudi pri petju, ker se še vedno spominjam tiste bolečine. Ne čutim je več, se pa spomnim, kako je bolelo. Tako se lažje vživim v depresivne pesmi, ker jih zares občutim," še pove.

Balado, ki poje o tem, kako popraviti drugega in konec koncev tudi samega sebe, je izbrala za svoj polfinalni nastop. Bo to njena vstopnica za v veliki finale?



Preverite že to soboto ob 21.15 na Planet TV, ko bo na sporedu polfinale šova Nova zvezda Slovenije.



Za tem ne zamudite še komentatorske oddaje Zvezda magazin z Jasno Kuljaj, Oriano Girotto in Katayo.