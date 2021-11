Miša Molk se je odzvala na ostre kritike glede spornega intervjuja

Voditeljica je objavila fotografijo z vidno prestrašeno Mio Skrbinac in ob njej zapisala: "Prestrašena in ranjena na več nivojih, a vedno od družbe, v kateri živimo …" Fotografija je sprožila plaz komentarjev, več kot 130 ljudi je izrazilo svoje mnenje. Večina je še vedno prepričana, da je Miša Molk šla predaleč in da je nepričakovano in predvsem neprofesionalno razkrila njeno spolno usmerjenost.

Voditeljica je zatrdila, da je Mia točno vedela, o čem bo govora v intervjuju in da sta se pred intervjujem o vsem pogovorili. Še več. Mia naj bi ji bila celo "hvaležna do nebes, da je lahko vse povedala in v oddaji odstirala svoje strahove".

Na očitke, da je Mio stisnila v kot in da se je morala ves čas intervjuja braniti, je Molkova odgovorila, da je samo dala vedeti, v kako zakisani družbi živimo. A ostrim komentarjem še ni bilo konca: "Vse svoje diplome lahko zavržete, ker včeraj ste dokazali, da niste človek," in "Mia = svežina in modrost, Miša = žrtev prepočasi umirajočega patriarhata!"

