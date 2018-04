Mark Felt: Mož, ki je zrušil Belo hišo (Mark Felt: The Man who Brought Down The White House)

Že v videoteki DKino!

ZDA/2017/98 min.

Režija: Peter Landesman

Igrajo: Liam Neeson, Diane Lane, Michael C. Hall, Josh Lucas, Kate Walsh, Marton Csokas, Noah Wyle

Žanr: Biografski dramatični triler

Ocena IMDb: 6,4/10│ Rotten Tomatoes: 35 % │ Uporabniki Googla: 76 %

V ameriški politični zgodovini ni veliko ljudi, ki bi izzvali toliko misterijev kot posebni agent, imenovan Globoko grlo.

Njegovo ime in priimek sta ostala skrita več kot tri desetletja, kar je leta podžigalo radovednost in špekulacije javnosti, dokler ni sam razkril svoje identitete.

Mark Felt je tajne informacije izdajal novinarjema Washington Posta o aferi Watergate, kar je privedlo do tega, da je predsednik Richard Nixon leta 1974 odstopil z oblasti.

"Igralska zasedba je prvovrstna, še posebej pa blesti Neeson v naslovni vlogi. Mark Felt veliko pridobi zaradi njegovega posebnega sklopa igralskih sposobnosti." Calvin Wilson, St. Louis Post-Dispatch

"Ali danes še obstajajo Marki Felti in kdaj se bodo ti oglasili? Film zastavlja to vprašanje v tolikšni meri kot slavi svojega subjekta, ne obljublja pa, da se bo to zgodilo kmalu." Adam Graham, Detroit News

Zanimivosti: • Režiser Peter Landesman je priredil scenarij po istoimenski avtobiografiji Marka Felta, pod katero se je podpisal John O'Connor. • Eden od producentov filma je Ridley Scott. Landesman je s Scottom sodeloval že pri snemanju biografske drame Pot zmagovalca (2015). • Identiteta Globokega grla je bila predmet ugibanj vse do 31. maja 2005, ko je takrat 91-letni Felt javno priznal, da je bil Globoko grlo prav on. Novinarja Bob Woodward in Carl Bernstein sta že naslednji dan v izjavi za Washington Post potrdila, da je bil Felt njun anonimen vir pri razkritju afere Watergate. • Landesman je že leta 2006 najavil snemanje filma o Feltu. Ko je tega dokončal, se ni mogel izogniti primerjavi med aferama Watergate in Russiagate: "Vse, kar je hotel Mark Felt, je bilo, da ga pustijo v miru opravljati svoje delo. Jim Comey je želel enako." • Foltovo ženo Audrey je upodobila Diane Lane (Nezvesta). Režiser Landesman in glavni zvezdnik filma Liam Neeson sta na tiskovni konferenci njen nastop kovala v nebo in dejala, da sta bila potrta, ker so morali zaradi časovnih omejitev številne prizore z Lanovo izpustiti iz končne različice filma. • Woodward (tega igra Julian Morris) ima v filmu izjemno majhno vlogo, medtem ko se Bernstein v njem sploh ne pojavi. Landesman je namreč želel, da bi se njegov film razlikoval od "prevladujoče pripovedi o Watergatu".

