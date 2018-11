Margaret Atwood piše nadaljevanje Dekline zgodbe

Pisateljica je razkrila, da se bo nadaljevanje romana začelo 15 let po zaključku Dekline zgodbe, v ospredju pa bodo tri pripovedovalke. To bo prvo delo 79-letne pisateljice po romanu Hag-Seed iz leta 2016.

Roman Deklina zgodba (1985) je sicer najbolj znano delo Margaret Atwood. Zgodba tega utopičnega romana je postavljena v začetek 21. stoletja, ko skrajne organizacije prevzamejo oblast v ZDA. Roman uprizarja totalitarno, v imenu višjih idej do kraja razčlovečeno družbo, v kateri je del žensk namenjen izključno razplodu, naloga drugih pa je, da jih vzgajajo in nadzorujejo.

Roman so prevedli v več kot 40 jezikov, po njem so leta 1989 posneli film, uprizorili so opero in balet. Deklina zgodba je zaživela tudi kot roman v stripu, lani pa še kot televizijska nadaljevanka.