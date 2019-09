Lokomotivček Tomaž in prijatelji bodo raziskovali svet in zabavali najmlajše #NagradnaIgra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Minimaxom in Telekomom Slovenije do privlačnih nagrad! Medijsko podjetje AMC Network, pod okrilje katerega spada Minimax, v sodelovanju s Telekomom Slovenije prireja nagradno igro, ki bo srečnim izžrebancem prinesla Mattelov motoriziran vlakec ali komplet proge z mostom.

Tomaž je predrzen majhen moder lokomotivček, ki ob strani ponosno nosi številko 1. S svojimi prijatelji Jakobom, Poldijem, Lili, Henrikom in Gorazdom zaide v mnoge pustolovščine, zajeten sprevodnik in načelnik postaje pa vedno poskrbita za to, da se vse konča v redu.

Reševanje kengurujčka, prevažanje zmaja in snemanje filma

Tomaž je res vsestranski, vedno pa z veseljem priskoči tudi na pomoč. V Avstraliji je majhnemu kengurujčku pomagal najti mamo, na Kitajskem pa je dobil nalogo, da na novoletno zabavo odpelje zmaja.

Močno si je oddahnil, ko je izvedel, da to ni pravi zmaj, ampak tradicionalni kostum, ki ga igralci nosijo na proslavah.

Tudi v Indiji ni počival. Na indijskih železnicah so snemali bollywoodski akcijski film, njegova naloga pa je bila prevoz glavnega igralca s prizorišča snemanja. Na koncu se je v filmu znašel kar sam. Le kako mu je to uspelo? Preverite sami …

Risanka Lokomotivček Tomaž in prijatelji je na sporedu vsak delavnik ob 6.25 in 16.55 na otroškem programu Minimax.

Promocijski videoposnetek risanke Lokomotivček Tomaž in prijatelji:

Govoreč kuža, ki bo osvojil srca najmlajših

Ko se družina Brooklyn-Bells odloči zaživeti skupaj pod eno streho, si niti v sanjah ne predstavlja, da se jim bo pridružil tudi hišni ljubljenček. V svoji hiši namreč najdejo ljubkega izgubljenega psička ...

Waffle s svojim laježem, povzročanjem zabavnega kaosa in obilico slinastih poljubčkov nemudoma osvoji srca vseh družinskih članov. Družini se življenje za vselej spremeni, saj je Waffle zelo edinstven, čaroben pes.

Ne le, da si neznansko želi spoprijateljiti se s sosedovo mačko in njenim lastnikom, ki sovraži pse, družina kmalu odkrije, da Waffle lahko govori!

Serija Waffle, čudežni kuža, je na sporedu vsak dan ob 17.15 na programu Minimax.