Ledeno maščevanje (Cold Pursuit)

Liam Neeson v hvaljenem, brutalnem in s črnim humorjem prežetem akcijskem trilerju o očetu, ki se v odročnem smučarskem središču v Skalnem gorovju maščuje morilcem svojega sina.

ZDA, VB, Kanada, Norveška │ 2019 │ 114 min. │ Akcijski kriminalni triler R: Hans Petter Moland│ I: Liam Neeson, Emmy Rossum, Laura Dern, Tom Bateman IMDb: 6,2/10 │ Rotten Tomatoes: 69 % │ Uporabniki Googla: 73 %

Dobrodošli v Kehoe, hladno smučarsko središču v Skalnem gorovju. Krajevna policija tu ni vajena akcije, dokler v skrivnostnih okoliščinah ne ubijejo sina skromnega voznika pluga Nelsa Coxmana.

Čeprav Nels med iskanjem resnice pride navzkriž z mamilarsko združbo in zaneti vojno med dvema tolpama, se njegovo brezkompromisno iskanje odgovorov nadaljuje. Boji se hitro razvijejo in zasnežene bele strmine kmalu obarva rdeča kri.

"To je vznemirljiva vožnja, polna zabave in temačno-komičnih trenutkov, in natanko tisti sunek, ki ga je Neeson potreboval, ko se je njegov lik silaka navidezno izpel." Adam Graham, Detroit News

"Neesonov značilno molčeč nastop je obdan z barvito igralsko zasedbo, črnim ironičnim humorjem in popolnim nespoštovanjem filmskih stereotipov." Ian Freer, Empire Magazine

Napovednik filma Ledeno maščevanje: Zanimivosti: Norveški režiser Hans Petter Moland je film priredil po svojem skandinavskem komičnem trilerju Amaterji (Kraftidioten/In Order of Disappearance, 2014), v katerem je očeta na maščevalnem pohodu igral Stellan Skarsgaard . Ledeno maščevanje je Molandova prva hollywoodska produkcija.

Liam Neeson je izjavil, da bo to njegova zadnja akcijska vloga.

V filmu se nekdo pošali iz seksualne konotacije imena glavnega lika. V remaku je očetu ime Nels Coxman, medtem ko je mu je bilo v skandinavskem izvirniku ime Nils Dickman.

Film so snemali marca 2017, v kinematografe pa je prispel šele februarja 2019.

Ledeno maščevanje so posneli v kanadskih provincah Alberta in Britanska Kolumbija. Hans Petter Moland ga je želel snemati v nacionalnih parkih Banff in Jasper, vendar mu Agencija kanadskih parkov ni odobrila dovoljenja.

V obrazložitvi so navedli pomisleke o vplivu filma na okolje in negativen prikaz lika kanadskega staroselca.

Tom Jackson – ta igra v filmu mamilarskega mogotca Whita Bulla (Belega Bika) – se je v pismu osebno zavzel za tamkajšnjo produkcijo, vendar celo on ni mogel vplivati na mnenje državne agencije.

Tom Jackson – ta igra v filmu mamilarskega mogotca Whita Bulla (Belega Bika) – se je v pismu osebno zavzel za tamkajšnjo produkcijo, vendar celo on ni mogel vplivati na mnenje državne agencije.

Takrat je izjavil, da je nekoč ves teden iskal naključnega temnopoltega moškega z namenom, da bi ga ubil, saj je želel maščevati prijateljico, ki jo je posilil temnopolt moški.

Domenick Lombardozzi in John Doman sta bila soigralca že v hvaljeni TV-seriji Skrivna naveza.

