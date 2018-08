Kulinaričnega kritika je prepričal, da jé človeško meso - in ta je bil navdušen

Misija Ricka Shermana, enega od likov, ki jih v seriji Who is America? igra britanski komik Sacha Baron Cohen, je norčevanje iz pretencioznih ljudi, pogosto takšnih z občutkom večvrednosti. Tako je poznavalko umetnosti in lastnico galerije pripravil do tega, da je bila izjemno navdušena nad sliko, naslikano s človeškimi iztrebki, didžeja in lastnika nočnega kluba v Miamiju pa, da mu je dovolil vrteti glasbo - ta se je izkazala za zvoke zaporniškega napada z nožem.

V najnovejši epizodi pa je bil Shermanova žrtev Bill Jilla, ki na spletni strani dinnerreviews.com objavlja recenzije restavracij (odkar so epizodo predvajali, stran ne deluje). Jilla je sicer relativno neznan pisec, za njegovo stran do nastopa pri Baronu Cohenu ni slišal praktično nihče, kljub temu pa je bil vzoren primer samooklicanega kulinaričnega strokovnjaka, ki slepo sledi vsakemu trendu (domnevno) vrhunskih kuharjev.

Baron Cohen oziroma Sherman se mu je predstavil kot nekdanji zapornik, ki se zdaj ukvarja z vrhunsko kulinariko, navdihnjeno z njegovimi izkušnjami v zaporu. Za prvo jed mu je postregel "venček fižola na toastu" - koščke kruha s po enim fižolom - in Jilla je bil navdušen. Druga jed je bila "analno starana teletina v jagodni preventivi" oziroma mleta teletina v kondomu z okusom jagode. Komentar Jille: "Lahko rečem, da je bila to najboljša teletina, kar sem jih kdaj poskusil."

"Analno starana teletina" Foto: YouTube

Za veliki finale pa je komik prihranil "file vegetarijanskega kitajskega disidenta". V prevodu - šlo naj bi za človeško meso. Jilla je bil ob najavi človeškega mesa sprva precej zbegan, a ga je Sherman pomiril z razlago, da je sam v zaporu poskusil človeško meso in v njem užival ter da je za to jed uporabil "človeško, a etično" meso. Kulinarični kritik se je nato odločil, da ga bo vendarle poskusil, in znova je bil navdušen: "Kar topi se, sploh mi ga ni treba gristi."

Foto: YouTube

Da bi bil prizor resnično grotesken, je komik Jillo po jedi prepričal, da je posnel sporočilo družini človeka, ki je domnevno prispeval kos mesa, ki ga je pojedel. "Hvala družini Lao, resnično hvala, bilo mi je v čast in užitek," je v kamero izjavil kulinarični kritik.

Oglejte si celoten skeč: