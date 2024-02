Kim Kardashian bo producirala dokumentarec o Elizabeth Taylor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kardashian je producentka dokumentarca o filmski legendi Elizabeth Taylor. Tridelna serija Elizabeth Taylor: Rebel Superstar nastaja po naročilu BBC, so v ponedeljek sporočili iz produkcijske hiše Fremantle. O igralki bodo v filmu spregovorili njeni družinski člani, prijatelji in sodelavci.

Med drugim bodo o Elizabeth Taylor spregovorili igralki Joan Collins in Margaret O'Brien ter ameriški imunolog Anthony Fauci, s katerim je Elizabeth Taylor sodelovala kot aktivistka v boju proti aidsu, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Kim Kardashian bo poleg tega, da bo producentka, v serijo tudi vključena. Kot piše v sporočilu za javnost, je namreč opravila zadnji intervju z igralko pred njeno smrtjo leta 2011. Kim Kardashian je igralko opisala kot borko. Bila je dokaz, "da se človek lahko razvija in spreminja ter ima v življenju različna poglavja", je dodala.

Elizabeth Taylor pozornost vzbujala tudi z razburkanim zasebnim življenjem

Elizabeth Taylor se je rodila leta 1932 v Londonu, na filmskem platnu pa je zaslovela že kot otrok. V svoji karieri je igrala v več kot 50 filmih, oskarja pa je dobila za glavni vlogi v filmih Butterfield 8 in Kdo se boji Virginije Woolf?. Znani sta tudi njeni vlogi v Mački na vroči pločevinasti strehi s Paulom Newmanom in Kleopatra z Richardom Burtonom, s katerim je bila tudi poročena.

Igralka Elizabeth Taylor je pozornost vzbujala z dih jemajočo lepoto, pa tudi z razburkanim zasebnim življenjem. Poročila se je kar osemkrat. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Igralka je pozornost vzbujala z dih jemajočo lepoto, pa tudi z razburkanim zasebnim življenjem. Poročila se je kar osemkrat. Za svoje delo na humanitarnem področju je leta 1993 dobila oskarja.

Kim Kardashian je med drugim nastopala v resničnostnem šovu V koraku z družino Kardashian ter zaigrala v televizijski seriji Ameriška grozljivka. Novembra so ji ponudili glavno vlogo v načrtovani Netflixovi komediji The Fifth Wheel, pri kateri sodeluje tudi kot producentka.

