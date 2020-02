Joker med govorom na Oskarjih obsodil mlečno industrijo #video

Igralec, aktivist in velik zagovornik živali Joaquin Phoenix je sinoči osvojil svojega prvega oskarja, govor pa izkoristil za obsodbo mlečne industrije, ker nasilno oplojuje krave in jim krade teličke.

Joaquin Phoenix je za vlogo Jokerja, slavnega stripovskega negativca, sinoči prejel svojega prvega oskarja. Za zlati kipec je bil sicer nominiran že četrtič, v preteklosti še za vloge v filmih Gospodar (2013), Hoja po robu (2006) in Gladiator (2000).

A končno mu je uspelo z Jokerjem, s katerim je osvojil tudi zlatega globusa in bafto. In prav vsak Joaquinov govor je imel večji pomen.

Že na Zlatih globusih je izpostavljal problem mesne industrije in podnebne spremembe, sinoči pa je na Oskarjih ponovno opomnil, kako kruta je mlečna industrija, ki jo svet še vedno podpira.

"Bojimo se osebnih sprememb, a ljudje smo zelo iznajdljivi"

V svojem govoru je najprej izrazil hvaležnost za nagrado in ljubezen, ki jo z drugimi nominiranci čuti do filma. "Ta oblika izražanja mi je omogočila neverjetno življenje, ne vem, kaj bi bil brez tega," je začel.

Nato pa se je usmeril k aktivizmu in temu, da je lahko kot človek zagovornik živali, "glas za tiste brez glasu". Nadaljeval je, da ima človek kot edina vrsta na tem svetu občutek, da vlada vsemu, da lahko "nadzira in izrablja druge brez kaznovanja". "Tako smo se odrezali od naravnega sveta, da mnogi nanj gledamo egocentrično, s prepričanjem, da smo središče vesolja. Hodimo v naravo in jo ropamo njenih virov."

Jemljemo si pravico, da umetno opljujemo krave, in ko ta rodi, ukrademo njenega otroka, čeprav ona pri tem tesnobno joka. Potem vzamemo mleko, namenjeno njenemu teličku, in si ga dajemo v kavo in kosmiče.

Bojimo se ideje, da bi se osebnostno spremenili, ker mislimo, da moramo nekaj žrtvovati, da bi se nečemu odrekli, a ljudje znamo biti zelo iznajdljivi in kreativni.

Dodal je, da lahko "človek s svojo ljubeznijo in sočutjem ustvari in razvije sistemske spremembe, ki so koristne za vsa čuteča bitja in okolje", ter priznal, da je bil tudi sam v preteklosti podel, sebičen in krut.

Kako čudovit je lahko človek, je izpostavil tudi na svojem primeru, češ da je bil sam nekoč težaven, a so mu mnogi dali novo priložnost, za kar je izjemno hvaležen. "Najboljši smo, ko se podpiramo, ne pa, ko zaničujemo drug drugega zaradi preteklih napak. Da si pomagamo rasti, se učimo drug od drugega, ko usmerjamo drug drugega. To je najboljši del človeštva."

Ob koncu ni pozabil na svojega pokojnega brata Riverja, ki je umrl leta 1993 pri komaj 23 letih: "Ko je bil star 17 let, je napisal tole: 'Teci k osvoboditvi z ljubeznijo in mir bo sledil.' Hvala."

Vso sezono nagrad opozarjal na težave današnjega sveta

Phoenix živali s svojim glasom zastopa že dolga leta, a je o tem glasneje spregovoril med letošnjo sezono podelitve nagrad.

Prvič, ko je v začetku januarja osvojil zlati globus in med zahvalnim govorom opomnil na odgovornost do okolja ter izpostavil mesno industrijo in podnebne spremembe. Nadaljeval je tudi na tiskovni konferenci po podelitvi. Takrat se je tudi zahvalil Združenju tujih dopisnikov Hollywooda, ker so na prireditvi stregli zgolj vegansko hrano. Temu zgledu so nato sledili še na drugih podelitvah v sezoni.

Ko je konec januarja osvojil nagrado SAG, se je takoj po podelitvi – še vedno oblečen v smoking oblikovalke Stelle McCartney, za katerega se je zavezal, da ga bo nosil na vsako prireditev v letošnji sezoni podelitev nagrad – odpravil v klavnico. Tam se je pridružil aktivistom in borcem za pravice živali, s katerimi so bili priča pokončanju prašičev, poslanih v smrt zaradi povpraševanja po svinjini. Prašičem, ki jih je čakala kruta usoda, je Phoenix dajal vodo.

