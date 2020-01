Zvezdnik spregovoril o bratu, ki je umrl pri komaj 23 letih #video

Joaquin Phoenix je znan kot cenjen igralec, ki skriva svoje zasebno življenje in ga ne deli z javnostjo. A v nedavnem intervjuju za posebno epizodo oddaje 60 Minutes je z znanim voditeljem in novinarjem Andersonom Cooperjem spregovoril o enem najtemačnejših obdobij svojega življenja, o smrti brata Riverja Phoenixa.

River je umrl 31. oktobra 1993 zaradi smrtonosnega koktajla kokaina in heroina na pločniku pred losangeleškim nočnim klubom The Viper Room, katerega solastnik je bil igralec Johnny Depp. Prav Joaquin, takrat star 19 let, je bil tisti, ki je poklical reševalce, medtem ko je njegov brat umiral.

Danes 45-letni igralec vse od takrat ni hotel javno govoriti o pokojnem starejšem bratu, zdaj pa je Cooperju zaupal, kako se je počutil takrat.

Ko je River Phoenix umrl, je imel le 23 let, a je do takrat ustvaril že vrsto nepozabnih filmskih vlog. Foto: Cover Images

Mediji so ga ovirali pri žalovanju

"V vsakem filmu, ki sem ga naredil od takrat, sem čutil nekakšno povezanost z Riverjem. In mislim, da smo odtlej vsi čutili njegovo prisotnost in vodenje v različnih pogledih," je dejal, pri čemer je imel v mislih vso svojo družino, vključno s tremi sestrami Rain, Liberty in Summer.

River in štiri leta mlajši Joaquin Foto: Cover Images Dodal je, da se vsa družina Phoenix ob Riverjevi smrti ni zavedala, kako slaven je bil River takrat, saj so bili "tako odmaknjeni od sveta šovbiznisa". Doma niso gledali nobenih televizijskih oddaj ali imeli kakršnekoli revije.

River je bil izjemen igralec in filmska zvezda, česar se takrat sploh nismo zavedali.

Ob tem je še razložil, kako zelo težko je bilo prav zaradi njegove slave žalovati za njim, saj so jih ob "najbolj ranljivem času preletavali helikopterji". "Sam sem se vsekakor počutil, kot da me ovirajo pri mojem žalovanju."

Z njim se je strinjala tudi njegova mama Arlyn, ki jo kličejo Heart, ki je dodala, da jo trenutki žalovanja zadenejo še zdaj, ker se takrat s tem ni spopadla, kot bi se morala. "Trenutek žalovanja pride od nikoder. Vozim se v avtomobilu in nenadoma ga začutim. In se prepustim."

Družina Phoenix, Joaquin, mama Heart in sestre Rain, Liberty in Summer ter Arlynjin mož Jeffrey, v oddaji 60 Minutes:

Bil je zavzet aktivist, borec za okolje in cenjen igralec

River je bil že takrat, kot je Joaquin danes, zavzet aktivist, vegetarijanec in goreč borec za zaščito okolja. Do svoje smrti si je kljub mladosti ustvaril hvalevredno kariero z nepozabnimi filmskimi vlogami.

Pozornost svetovne javnosti je pritegnil pri 16 letih, ko je zaigral v filmu Ostani z menoj (Stand by Me), pri 18 si je z vlogo v Vedno na begu (Running in Empty) že prislužil nominacijo za oskarja za najboljšo moško stransko vlogo, leta 1991, ko je imel 21 let, pa je na beneškem filmskem festivalu dobil nagrado za najboljšega igralca za vlogo v Moj mali Idaho (My Own Private Idaho).

River Phoenix z Matthewjem Perryjem v filmu A Night in the Life of Jimmy Reardon iz leta 1988. Foto: Cover Images

