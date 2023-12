Jo prepoznate? Tako je deklica iz filma o Grinchu videti danes. #foto

Film Kako je Grinch ukradel božič (How the Grinch Stole Christmas) iz leta 2000 spada med božične klasike. Zagotovo je vsem v spominu ostala deklica Cindy Lou Who, ki glavnemu junaku Grinchu prekriža načrte o uničenju božiča. Mnogi ne vedo, da je igralka danes članica rock skupine The Pretty Reckless, svojo igralsko kariero pa je že sklenila.

Taylor Momsen, ki je letos dopolnila 30 let, je igralsko kariero začela prav s filmom Kako je Grinch ukradel božič, v katerem je pri sedmih letih sodelovala z zvezdnikoma Jimom Carreyjem in Christine Baranski. Svetovno slavo ji je prinesla kasnejša vloga Jenny Humprey v televizijski seriji Opravljivka (Gossip Girl), ki jo je po štirih sezonah zapustila sama. Kot je povedala, je začela igrati pri le dveh letih, kar ni bila njena odločitev, zato je takoj, ko se je lahko začela odločati sama, to poglavje končala.

Tako je Taylor Momsen videti danes, 33 let po izidu filma Kako je Grinch ukradel božič:

Taylor Momsen na zabavi znamke Adidas v Los Angelesu Foto: Guliverimage

"Nekega jutra sem se zbudila in pomislila: čakajte malo, tega mi ni treba več početi? Ne potrebujem te druge službe? Lahko le igram v skupini, hodim po turnejah in pišem pesmi? To lahko naredim?" je svoje prve misli o sklenitvi kariere opisala v podkastu Podcrushed, v katerem se je pogovarjala z igralskim kolegom iz serije Opravljivka Pennom Badgleyjem.

Vso svojo pozornost in čas posvetila glasbi

Po končani igralski karieri je vso svojo pozornost in čas posvetila glasbi. Leta 2009 je ustanovila glasbeno skupino The Pretty Reckless, s katero je ustvarila že štiri albume. Svojo prvo pesem Where Are You Christmas je posnela že leta 2000 prav za film o Grinchu.

Kljub umiku iz igralstva se svojih vlog rada spominja, saj pravi, da je prav film spodbudil njeno zanimanje za glasbo. Leta 2020 je v intervjuju za oddajo Today priznala, da si doma pogosto poje pesem Where Are You Christmas. Omenila je tudi sodelovanje z igralcem Jimom Carreyjem, za katerega je dejala, da ga je nemogoče primerjati s komerkoli. "Spomnim se, da je bil tako prijazen, tako zaskrbljen, a tako metodičen pri tem, kar je počel," je povedala.

Nekaj izsekov iz filma o Grinchu, v katerem je pri sedmih letih zaigrala Momsenova.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Preberite tudi: