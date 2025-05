FC Barcelona bo za zaključek lige prvakov in španskega prvenstva še močnejša, po uspešno končani rehabilitaciji se to soboto na tekmi la lige proti Valladolidu med vratnici vrača Marc-Andre ter Stegen. Ponos Katalonije je pred zadnjimi petimi krogi štiri točke pred Realom Madridom, ki v nedeljo gosti Celto. Tretji Atletico Madrid zaostaja že 10 točk. Jan Oblak in soigralci v soboto igrajo z Alavesom.

Marc-Andre ter Stegen se bo v soboto proti Valladolidu v španskem prvenstvu vrnil na igrišča po dolgih sedmih mesecih odsotnosti zaradi hude poškodbe kolena. Triintridesetletni Nemec se je poškodoval septembra na tekmi la lige proti Villarrealu, ko si je strgal patelarno tetivo. Nemudoma so ga operirali, prisilno pa je počival več mesecev. Katalonci so se po poškodbi Ter Stegna zatekli k upokojenemu Poljaku Wojciechu Szczesnyju, ki je v tem času branil na 27 tekmah in prejel 29 golov.

"Dobro je, da se bo Marc-Andre jutri vrnil," je na petkovi novinarski konferenci dejal trener Barcelone Hansi Flick in dodal: "To bo dobro tudi za Szczesnyja, da si malce odpočije. Marc-Andre zelo dobro trenira in lahko igra na tako visoki ravni." Za zdaj načrtujejo, da bo branil samo na tej tekmi, a: "Do konca sezone ne razmišljam o menjavah, a to se lahko še spremeni. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v soboto," je še dodal nemški strateg pred obračunom v Valladolidu, ki se bo začel ob 21. uri.

Barcelona se bori za trojno krono. Katalonci so minulo soboto osvojili kraljevi pokal po slavju proti Realu iz Madrida s 3:2 (po podaljšku), v igri pa ostajajo tudi v ligi prvakov in v španskem prvenstvu. V domači ligi imajo pet krogov pred koncem štiri točke naskoka pred Realom, v polfinalu lige prvakov pa so na prvi tekmi doma proti Interju igrali 3:3. Povratna tekma bo na sporedu v torek v Milanu.

