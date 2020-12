Igralka po mnogih letih poustvarila seksi filmski prizor #video

Jennifer Garner je mejnik, ko je na Instagramu dosegla deset milijonov sledilcev, obeležila na prav poseben način. Poustvarila je zapeljivi prizor iz serije Alias, v kateri je igrala od leta 2001 do 2006, in to na nadvse zabaven način.

V izvirnem prizoru iz nekoč priljubljene serije Alias, v kateri je Jennifer Garner igrala tajno agentko Sidney Bristow, se igralka v modrem bikiniju sprehodi iz bazena. Nato se obriše z brisačo, natakne sandale s peto ter si, ko odhaja stran od bazena, odpre nedrček kopalk.

Ta zapeljiv filmski prizor je zdaj, približno 15 let kasneje, Jennifer znova poustvarila, a ne na seksi, temveč na humoren način. Oblečena v kratko neoprensko obleko za potapljanje in s plavalnimi očali na glavi si igralka ob prihodu iz bazena najprej popivna lase, nato očala vrže čez ramo, si natakne udobne domače natikače ter se prav tako odpravi stran od objektiva. Pri čemer si začne odpenjati zadrgo obleke iz neoprena.

Jennifer Garner je znova dokazala, da se zna šaliti na svoj račun. Foto: Reuters

"Neverjetno hvaležna sem vsem vam v tej skupnosti. Da bi proslavila, ker vas je tukaj že deset milijonov, je tukaj videoposnetek, ki sem ga obljubila svoji menedžerki in publicistki, ki ga sicer nikoli ne bi objavila. A drage dame, na neki točki v letu 2021 se bom spet potrudila, da bom samo za vas videti prikupno," je zapisalo ob zabavno objavo.

S parodijo same sebe je 48-letna zvezdnica navdušila sledilce. V komentarjih so pisali, da je to najboljše, kar so videli v tem letu, in da jo imajo tako zelo radi tudi zaradi njenega smisla za humor.

Preberite tudi: