Tako je seksi ples Cardi B poustvaril slavni igralec #video

Ko je pred nekaj meseci izšla skladba WAP, ki je po mnenju mnogih kaplja čez rob – v njej razvpita Cardi B ni varčevala z vulgarnimi izrazi, v videospotu pa ne s provokativnimi gibi –, se je na spletni platformi Tik Tok pojavil prav poseben izziv. Ljudje so poustvarjali raperkin ples, med drugim se je vanj vživela igralka Vanessa Hudgens.

Zdaj se je v vlogo Cardi B postavil še nihče drug kot vedno zabavni Black Jack. Za posnetek, ki ga je delil tako na Tik Toku kot tudi na Instagramu, se je oblekel v miniaturne rdeče kopalke. In medtem ko ga je nekdo polival z vodo, tverkal, brcal in se zvijal po tleh.

Njegove sledilce na Instagramu je objava močno nasmejala, kar so pokazali tako z emotikoni kot besedami. "Najboljša stvar, ki sem jo videl v življenju," se je glasil eden od komentarjev, drugi pa: "To je vse, kar sem potreboval v življenju, pa niti vedel nisem!" Na parodijo plesa iz videospota za skladbo WAP so se odzvali tudi nekateri njegovi slavni kolegi, med drugim Jessica Chastain in Robert Downey Jr.

Preberite tudi: