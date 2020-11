Komičarka poustvarila seksi objavo Jennifer Lopez #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralska komičarka in medijska osebnost Celeste Barber si rada privošči slavne. Tokrat se je 'spravila' na Jennifer Lopez in poustvarila njeno seksi fotografijo, s katero je pevka pred dvema dnevoma razvnela Instagram.

38-letna Celeste Barber je znana po tem, da na nadvse smešen način poustvarja seksi fotografije postavnih zvezdnic, ki na svojih družbenih omrežjih svoje sledilce rade navdušujejo s tovrstnimi objavami. Tokrat si je privoščila Jennifer Lopez.

Za tem, ko je 51-letna glasbena diva s fotografijo, na kateri je povsem gola, nosi pa le ogromen zaročni prstan, najavila izid novega singla, je njeno objavo poustvarila Celeste. Le da je imela za razliko od Jennifer na sebi tangice kožne barve. Postavila se je v enak položaj in si na obraz nadela podoben seksi izraz. Ob njuni fotografiji je šaljivo zapisala: ''Jaz sem tista na desni.''

Z objavo je znova navdušila in nasmejala sledilce, ki so ji pisali, da pravzaprav tudi sama na tej fotografiji nadvse zažiga. "Celeste, mojemu možu je tvoje telo bolj všeč! In tudi meni!" se je glasil eden od mnogih komentarjev. Na podobno vižo je bil tudi drugi: "Iskreno, videti si neverjetno vroča."

In še precej drugih sledilcev je poudarilo, da je videti odlično, pa čeprav ima na drugi strani nadvse postavno Jennifer Lopez. Za katero so nekateri prepričani, da je vročo fotografijo tako ali tako precej retuširala in da je zato videti tako popolno.

Nekaj Celestinih parodij na objave zvezdnic in spletnih vplivnic si lahko ogledate v videu na vrhu članka.