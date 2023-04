Igralec po hudi nesreči, v kateri mu je izskočilo oko, prvič na rdeči preprogi #video

Kot je povedal v nedavnem intervjuju z Jimmyjem Kimmlom, si je v nesreči zlomil več kot 30 kosti, izskočilo pa mu je tudi oko. "Če je obstajalo kakršnokoli vprašanje, kdo je najmočnejši Maščevalec, je to zdaj jasno," se je pošalil Kimmel.

Med nesrečo mu je izskočilo oko

Nesreča se je zgodila januarja letos, ko je nečaku pomagal iz snega rešiti avtomobil, pri tem pa ga je povozil šesttonski plug, ki je nepričakovano speljal.

V intervjuju s Kimmlom je igralec povedal, da je bil zanj to zelo slab začetek leta, saj si je zlomil oba gležnja, desno koleno in osem reber ter si poškodoval ramo, oko, jetra in pljučno krilo.

Dodal je, da se je počutil, kot da je pod ogromnim valjarjem za piškote. K sreči si ni poškodoval vretenc, mu je pa "izskočilo oko". "To je bilo zelo čudno, ampak sem imel srečo, ker so vsi organi ostali celi," je povedal. Izpostavil je tudi, da je bila nesreča travmatična predvsem za njegovega nečaka, ki ga je videl ležati na tleh v mlaki krvi. "Ničesar nisem videl, on pa je videl oko in kri, ki je bila povsod," je sklenil.

Prvič po nesreči na rdeči preprogi

O nesreči je pred kratkim spregovoril tudi v intervjuju z Diane Sawyer, ki ji je povedal, da je "s svojim očesom lahko videl svoje drugo oko".

Pred kratkim pa se je prvič po nesreči pojavil na rdeči preprogi, in sicer na losangeleški premieri svoje resničnostne serije Disney+ Rennervations. Pri hoji si je pomagal s palico, držal pa se je tudi svoje 10-letne hčerke Ave Berlin Renner.

Igralski kolega se je pošalil

V nedavnem pogovoru s Kimmlom pa je Renner izpostavil tudi, da je po nesreči prejel zabaven posnetek, ki mu ga je poslal igralski kolega Paul Rudd. Ta je namreč želel dvigniti njegovo razpoloženje. V posnetku, ki so ga predvajali med Kimmlovo oddajo, je Rudd rekel: "Hej, Jerry. Slišal sem, da si malce poškodovan. Si se sprl s snežnim plugom? Kakorkoli že, hotel sem samo poslati ta video. Res je iz srca in upam, da se počutiš bolje. Videti je, da se. Očitno si precej žilav."

"Mogoče te bom nekega dne spet srečal. Ali ne bi bilo to nekaj posebnega? Medtem pa se pazi in se za nekaj časa umiri. Naslednjič pa raje počakaj, da se sneg stopi. Samo šalim se," je dodal.

