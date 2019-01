"Gumijasti" obraz z resno igralsko žilico

Ti, ti lažnivec (Liar, Liar/1997)

Gostobesedni odvetnik in notorični lažnivec Fletcher Reede (Carrey) odkrije, da zaradi čudežne sinove želje 24 ur ne more lagati. Kljub nenadni kruti odkritosti skuša obdržati službo in življenje pod nadzorom. Carrey si je z vlogo prislužil drugo nominacijo za zlati globus za najboljšega igralca v komediji. • V soboto, 19. 1., ob 15.45 na TV 1000.*

Večno sonce brezmadežnega uma (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)

Vabljeni na nenavadno popotovanje po junakovih možganih! Ko Joel (Carrey) spozna, da si je njegovo donedavno dekle (oskarjevka Kate Winslet) izbrisalo spomin na njuno burno razmerje, se odloči, da bo enako storil tudi sam. Kulten film Michela Gondryja je prejel oskarja za najboljši izvirni scenarij. • V soboto, 12. 1., ob 22.05 na Planetu.*

Pingvini gospoda Popperja (Mr. Popper's Penguins, 2011)

Nepremičninski poslovnež (Carrey) o življenju ne ve prav veliko, dokler ne podeduje šestih pingvinov. Ti spremenijo njegovo stanovanje v snežni raj in obrnejo njegov svet na glavo. Čeprav mu propade pomemben posel, sam pa skoraj pristane v zaporu, se Popper nauči pomembne lekcije. • Film je na voljo na HBO On Demand in HBO GO.

Ace Ventura: Nori detektiv (Ace Ventura: Pet Detective, 1994)

Ace Ventura – na prvi pogled prismuknjen, a hudo iznajdljiv detektiv za pogrešane živali – si prizadeva poiskati izgubljeno maskoto nogometne ekipe Miami Dolphins. Film je izstrelil Carreyja v zvezdniško orbito in je zaslužen za to, da je postal eden od najbolje plačanih igralcev na svetu. • V četrtek, 17. 1., ob 5.55 na TV 1000.*

Ace Ventura: Klic narave (Ace Ventura: When Nature Calls, 1995)

V nadaljevanju uspešnice iz leta 1994 se Ace Ventura poda v afriško džunglo z nalogo, da najde Šikako, pogrešano sveto žival plemena Vačuti. S svojo pojavo povzroči pravi kaos in kot za šalo pomete z vsem, kar mu pride na pot. • V petek, 18. 1., ob 9.25 na TV 1000.*

Trumanov show (The Truman Show, 1998)

Preroška mojstrovina Petra Weira z briljantnim Carreyjem v vlogi zavarovalniškega agenta, ki odkrije, da je vse njegovo življenje resničnostna oddaja. Film je prejel tri zlate globuse, med njimi tudi kipec za najboljšega igralca v komediji, in tri nominacije za oskarja, Carreyja pa je Akademija po krivici spregledala. • V nedeljo, 20. 1., ob 6. uri na Cinamax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Lemony Snicket: Zaporedje nesrečnih dogodkov (2004)

Mladinska domišljijska črna komedija o treh sirotah bogatih staršev, ki jih dodelijo v varstvo pohlepnemu sorodniku, zahrbtnemu in spletkarskemu grofu Olafu (Jim Carrey). Filmska priredba prvih treh romanov Daniela Handlerja je prejela oskarja za najboljšo masko. • V torek, 15. 1., ob 21. uri na Diva.*

Butec in butec (Dumb and Dumber, 1994)

Najboljša prijatelja Lloyd (Carrey) in Harry (Jeff Daniels) sta znana po tem, da je eden bolj zabit od drugega. Prvi se ukvarja z vzrejo psov, drugi pa si kruh služi kot voznik limuzine. Nekega dne premožna lepotica v njegovem vozilu pozabi kovček in prijatelja se odpravita na nepozabno pustolovščino ... • V ponedeljek, 21. 1., ob 20. uri na Kanal A.*

Težave g. Picklesa (Kidding, 2018– )

Jeff Pickles je legenda otroških televizijskih oddaj, ki vodi več milijonov vreden poslovni imperij. Ko začne njegova družina razpadati, nima Jeff nobene pravljice ali lutke, ki bi ga vodila skozi osebno krizo. Carrey se je pri snemanju te komične serije znova povezal z Mihaelom Gondryjem in bil za vlogo prvič po 14 letih nominiran za zlati globus. • Prva sezona je na voljo na HBO On Demand.

Voditelj 2: Legenda se nadaljuje (Anchorman 2: The Legend Continues, 2013)

Sedemdeseta so za njim in legendarni voditelj poročil Ron Burgundy (Will Ferrell) se vrne za pisalno mizo. Ko mu službo spelje žena in sovoditeljica Veronica, mora Ron zbrati poročevalsko ekipo in se zoperstaviti novemu tekmecu. Carrey se v nadaljevanju kulte uspešnice Adama McKaya pojavi v gostujoči vlogi kanadskega voditelja poročil. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Napovednik filma Trumanov show:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA TV 1000 705 DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA Diva 233 DA