Napovednik Netflixove serije, posnete po romanu Sto let samote, je zbral že več kot milijon ogledov.

Netflix je pretekli konec tedna objavil napovednik enega najambicioznejših projektov, kadarkoli posnetih v Latinski Ameriki. Gre za serijo, ki je nastala po romanu Sto let samote, kultnem delu kolumbijskega pisatelja Gabriela Garcie Marqueza, ki je za svoj opus leta 1982 prejel Nobelovo nagrado.

Poglejte:

Napovednik, ki je na YouTubu v le nekaj dneh nabral več kot milijon ogledov, se začne s prvim stavkom romana: "Mnogo let zatem, ko je čakal, da ga ustrele, se je polkovnik Aureliano Buendía spomnil tistega daljnega popoldneva, ko ga je oče popeljal gledat led."

Roman Sto let samote, ki je izšel leta 1967, velja za eno ključnih del ne le kolumbijske, temveč svetovne književnosti. Pripoveduje večgeneracijsko zgodbo družine Buendía v kontekstu vzpona in padca mitičnega mesta Macondo, ki se lahko bere kot pravljica, a v svojem bistvu postavlja zrcalo družbi in vsakemu posamezniku posebej.

Gabriel Garcia Marquez (1927–2014) Foto: Guliverimage

Serijo, ki velja za enega najbolj ambicioznih projektov, posnetih v Latinski Ameriki, so snemali v Kolumbiji. Trenutno je v poprodukciji, iz Netflixa so sporočili, da lahko njeno premiero pričakujemo kmalu.

